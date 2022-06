Serviceaide erweitert seine Aktivitäten und Partner in Deutschland

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Serviceaide konzentriert sich auf die steigende Nachfrage nach seinen Lösungen ChangeGear ITSM und Luma Virtual Agent auf dem deutschen MarktServiceaide, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3550806-1&h=572139823&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3550806-1%26h%3D2428123940%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fserviceaide.com%252F%26a%3DServiceaide%252C%2BInc.&a=Serviceaide%2C+Inc.), ein globaler Anbieter von modernen IT- und Enterprise Service Management-Lösungen, gab heute die Eröffnung einer neuen Niederlassung in München bekannt, um mit dem wachsenden Interesse und der Akzeptanz seiner ChangeGear ITSM-Plattform und der KI-gestützten Luma Virtual Agent (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3550806-1&h=3421596918&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3550806-1%26h%3D1375070217%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fserviceaide.com%252Fproducts%252Fluma-digital-suite%26a%3DLuma%2BVirtual%2BAgent&a=Luma+Virtual+Agent)-Lösung in der Region Schritt zu halten. Das Unternehmen baut außerdem Partnerschaften mit einigen der führenden deutschen Unternehmen für IT-Service-Management und Softwarelösungen aus.Serviceaide baut seine europäischen Niederlassungen und Servicekapazitäten weiter aus, da IT- und Unternehmensdienstleister nach fortschrittlichen und erschwinglichen Lösungen zur Steigerung von Produktivität, Serviceautomatisierung und Qualität suchen. Neben Deutschland ist das Unternehmen derzeit auch in Dänemark und der Ukraine tätig und plant weiteres Wachstum auf dem europäischen Markt. Das neue Büro in München wurde unter dem Namen „Serviceaide GmbH" eröffnet. Es ist das Ergebnis der Fusion von SunView Software und Wendia GmbH, zwei wichtigen Akquisitionen von Serviceaide im vergangenen Jahr.„Serviceaide hat es sich zur Aufgabe gemacht, die wachsenden Anforderungen des deutschen ITSM-Marktes mit Lösungen zu erfüllen, die die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen nutzen, um die Qualität und Effizienz von Service und Support drastisch zu verbessern. Wir freuen uns darauf, unser Büro offiziell zu eröffnen und unser deutsches Team vollständig auszubauen", sagte Wai Wong, Gründer und CEO von Serviceaide. „Unser Ziel ist es, über ITSM und virtuelle Agententechnologie mit Unternehmen in der Region zusammenzuarbeiten, um kritische Geschäftsanforderungen zu erfüllen und so die Produktivität von IT-Service-Organisationen und die Kundenzufriedenheit zu steigern."MarktdynamikDie Eröffnung der neuen Niederlassung in München erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Serviceaide bei Kunden und Partnern auf dem deutschen Markt für seine Produkte, darunter die ChangeGear ITSM-Plattform, Luma Virtual Agent und die Point of Business (PoB)-Plattform für IT- und Enterprise Service Management, an Dynamik gewinnt. Serviceaide nutzt die jüngsten und kommenden Partnerveranstaltungen, um sich mit potenziellen Kunden zu treffen und den Markt besser zu bedienen.Serview, Deutschlands führendes Beratungs- und Schulungsunternehmen für die Optimierung und Unterstützung von IT-Organisationen, hat Serviceaide eingeladen, seine Lösungen ChangeGear und Luma auf den ITSM-Tool Meetup 22-Veranstaltungen von Serview im Juni zu präsentieren. ChangeGear wurde kürzlich von Serview nach ITIL zertifiziert. Darüber hinaus befindet sich die PoB-Plattform des Unternehmens, die bereits von Pink Elephant zertifiziert wurde, im Prozess der ITIL-Re-Zertifizierung durch Serview.Serviceaide arbeitet außerdem mit FNT Software zusammen, dem führenden Anbieter von Softwarelösungen für das integrierte Management von IT-, Rechenzentrums- und Telekommunikationsinfrastrukturen. Serview. Als Partner von FNT Software wird Serviceaide Lösungen für das IT Service Management anbieten, die mit der FNT Command Software integriert werden können, um Änderungen in der gesamten IT- und Kommunikationsinfrastruktur zu verfolgen und zu initiieren. Serviceaide wurde von FNT ausgewählt, um an der Veranstaltung NetWork 22 in diesem Monat teilzunehmen, die sich auf die Dokumentation und Visualisierung des Managements von hybriden Infrastrukturen konzentriert. Serviceaide stellte auf der Veranstaltung seine Lösungen ChangeGear und Luma vor.ChangeGear mit LumaDie beliebte und funktionsreiche IT Service Management (ITSM)-Plattform ChangeGear wird von großen und mittelgroßen Unternehmen in Deutschland und auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter viele Fortune 1000-Unternehmen. ChangeGear ist als funktionsreiche ITSM-Lösung bekannt, die Unternehmen dabei hilft, intelligentere, innovativere und reaktionsschnellere IT-Serviceumgebungen zu schaffen. ChangeGear kann jetzt auch in den Luma Virtual Agent integriert werden. Die Lösungen von ChangeGear und Luma werden auf der Veranstaltung vorgestellt. Luma ist ein leistungsstarker, intelligenter virtueller Agent, der mit Benutzern durch Konversations-KI kommunizieren kann, um Service- und Support-Prozesse zu rationalisieren, einfachen Zugang zu Unternehmenswissen zu bieten und Service und Support zu automatisieren.Für weitere Informationen zu ChangeGear besuchen Sie: https://serviceaide.com/products/service-management/changegear-platform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3550806-1&h=3571607797&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3550806-1%26h%3D3718600308%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fserviceaide.com%252Fproducts%252Fservice-management%252Fchangegear-platform%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fserviceaide.com%252Fproducts%252Fservice-management%252Fchangegear-platform&a=https%3A%2F%2Fserviceaide.com%2Fproducts%2Fservice-management%2Fchangegear-platform). Für Informationen zu Luma Digital Suite, besuchen Sie: https://serviceaide.com/products/luma-digital-suite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3550806-1&h=302202879&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3550806-1%26h%3D829504207%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fserviceaide.com%252Fproducts%252Fluma-digital-suite%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fserviceaide.com%252Fproducts%252Fluma-digital-suite&a=https%3A%2F%2Fserviceaide.com%2Fproducts%2Fluma-digital-suite).Informationen zu ServiceaideServiceaide ist ein führendes Unternehmen für modernen Service und Support. Die Vision von Serviceaide ist es, das Servicemanagement in den Bereichen ITSM, ESM und Kundenservice zu verändern. Serviceaide ist für Kunden auf der ganzen Welt tätig und setzt bahnbrechende Verfahren der künstlichen Intelligenz, des maschinellen Lernens und der Verarbeitung natürlicher Sprache ein, um bessere Erlebnisse zu schaffen, einen verbesserten Self-Service zu bieten und die Eigentümer von Dienstleistungen zu stärken. Serviceaide verändert den Service durch digitale Arbeitsgespräche, Automatisierung und Wissen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.serviceaide.com.

Pressekontakt:Kevin Sugarman,ksugarman@globalfluency.com,408.677.5311