Service-Roboter: Weltweiter Verkaufswert steigt um 39 Prozent - berichtet IFR

Frankfurt (ots) - Der Umsatz mit Service-Robotern für denprofessionellen Einsatz ist um 39 Prozent auf 6,6 MilliardenUS-Dollar gestiegen. Die Gesamtzahl der verkauften Einheiten stieg indiesem Segment um 85 Prozent (2017). Am stärksten nachgefragt sindLogistiksysteme mit einem Anteil von 63 Prozent der verkauftenEinheiten und 36 Prozent des Umsatzwertes professionellerServiceroboter. Die Aussichten für Serviceroboter bleiben positiv -nicht zuletzt als ein primäres Aktionsfeld für Start-ups. Das sindErgebnisse aus dem World-Robotics-Report - Service Robots - derInternational Federation of Robotics (IFR)."Bei der Umsatzprognose 2018-2021 erwarten wir für dasProfessional-Service-Segment ein kumuliertes Volumen von rund 46Milliarden US-Dollar", sagt Gudrun Litzenberger, Generalsekretärinder IFR. Roboter für Medizin, Logistik und Field-Services sind dabeidie wichtigsten Wachstumstreiber."Service-Roboter für den professionellen Einsatz - MarktüberblickIm Jahr 2017 wurden 69.000 Logistiksysteme installiert - das sind162 Prozent mehr als im Vorjahr (2016: 26.300 Einheiten). Dabeiwurden 6.700 fahrerlose Transportsysteme in Produktionsumgebungeneingesetzt und 62.200 außerhalb des produzierenden Gewerbesinstalliert. Der Umsatzwert mit Logistiksystemen wird auf rund 2,4Milliarden US-Dollar geschätzt - ein Plus von 138 Prozent gegenüber2016.Medizin-Roboter haben sich ebenfalls als Service-Roboter mitgroßem Wachstumspotenzial etabliert: Der Umsatzgesamtwert in diesemSegment stieg auf 1,9 Milliarden US-Dollar und machte 29 Prozent desGesamtverkaufswertes professioneller Serviceroboter im Jahre 2017aus. Wichtigste Anwendungen sind robotergestützte Chirurgie oderTherapie- und Rehabilitationsroboter, die Menschen mit einerBehinderung unterstützen oder Menschen mit dem Ziel therapieren, ihrekörperlichen oder kognitiven Funktionen zu verbessern.Der Umsatz mit Feldrobotern, die hauptsächlich Melkroboterumfassen, macht etwa 15 Prozent des Gesamtverkaufswertsprofessioneller Service-Roboter aus. Ihr Anteil sank leicht um 2Prozent auf 966 Millionen US-Dollar. Die Gesamtzahl der im Jahr 2017verkauften Feldroboter betrug 6.375 Einheiten, was einem Anteil von 6Prozent an der gesamten Stückzahl entspricht. Insgesamt wurden 2017rund 5.400 Melkroboter verkauft, verglichen mit rund 5.300 Einheitenim Jahr 2016. Das entspricht einer Steigerung von 2 Prozent. Im Jahr2016 ging der Umsatz aufgrund einer finanziell angespannten Lage beiden Milchbauern zurück. Die Auswirkungen dieser Effekte sind im Jahr2017 noch immer sichtbar. Agrarroboter (Ackerbau für Pflanzen-,Gemüse- und Obst, Ernte) werden zunehmend auf dem Markt etabliert.Der Absatz stieg von 190 Einheiten im Jahr 2016 auf 520 Einheiten imJahr 2017.Service-Roboter für den privaten Einsatz - MarktüberblickGleichzeitig entwickelt sich der Markt für Service-Roboter für denprivaten Einsatz rasant weiter, die Menschen in ihrem Alltagunterstützen oder für Unterhaltung zuständig sind. Der Gesamtwertstieg um 27 Prozent auf 2,1 Milliarden US-Dollar. Die Gesamtzahlkletterte um 25 Prozent auf rund 8,5 Millionen Einheiten (2017).Schätzungen zufolge wurden fast 6,1 Millionen Roboter für Aufgaben imHaushalt wie beispielsweise Staubsaugen, Rasenmähen, oderFensterputzen verkauft - eine beeindruckende Steigerung von 31Prozent gegenüber 2016. Die tatsächliche Zahl könnte jedoch deutlichgrößer sein, da die IFR-Umfrage diesen Bereich noch nicht vollständigerfasst. Der Wert betrug etwa 1,6 Milliarden US-Dollar. Das ist eineSteigerung von 30 Prozent im Vergleich zu 2016."Robotik in Privat- und Haushaltsanwendungen hat weltweit einstarkes Wachstum verzeichnet", sagt Martin Hägele, IFR Service RobotGroup und langjähriger Autor des Reports. "Bodenreinigungsroboter,Robotermäher und Edutainment-Roboter (letztere werden zunehmend alsSozialroboter bezeichnet) sind zunehmend Teil unseres Lebensgeworden. Zukünftige Produktvisionen weisen auf Haushaltsroboter vonhöherer Komplexität, Leistungsfähigkeit und Wert hin, wiebeispielsweise Assistenz-Roboter zur Unterstützung älterer Menschen,als Helfer bei der Hausarbeit und zur Unterhaltung".Service-Roboter: Hersteller nach RegionenEuropäische Service-Roboter-Hersteller spielen eine wichtige Rolleauf dem Weltmarkt: Rund 300 der inzwischen mehr als 700 registriertenUnternehmen, die Service-Roboter liefern, kommen aus Europa.Nordamerika steht mit rund 250 Herstellern an zweiter Stelle undAsien mit rund 130. Darüber hinaus sind etwa 30 Prozent derService-Roboter-Lieferanten Start-ups mit einem Alter von maximalfünf Jahren, was die Dynamik dieses aufstrebenden undfortschrittlichen Segments in der Robotik verdeutlicht.DownloadGrafiken, Präsentation und weitere Dateien stehen auf dem folgendenLink zum Download zur Verfügung: https://ifr.org/ifr-press-releases/Über die IFRThe International Federation of Robotics: www.ifr.orgDas IFR Statistical Department veröffentlicht jedes Jahr zweiStudien zur Robotik:World Robotics - Serviceroboter: Dieser einzigartige Berichtliefert weltweite Statistiken über Serviceroboter, Marktanalysen,Fallstudien und internationale Forschungsstrategien zuServicerobotern. Die Studie wird in Zusammenarbeit mit unseremPartner Fraunhofer IPA, Stuttgart erarbeitet.World Robotics - Industrieroboter: Dieser einzigartige Berichtliefert weltweite Statistiken über Industrieroboter in einheitlichenTabellen und ermöglicht aussagefähige Ländervergleiche. Er enthältstatistische Daten aus circa 40 Ländern, aufgeschlüsselt nachAnwendungsbereichen, Industriesektoren, Roboterarten und anderentechnischen und wirtschaftlichen Aspekten. Für ausgewählte Ländersind Produktions-, Export- und Importdaten aufgeführt. Trends beiRoboterdichte, z.B. die Anzahl von Robotern auf je 10.000Beschäftigte in relevanten Sektoren, werden ebenfalls dargestellt.Pressekontakt:econNEWSnetworkCarsten HeerTel. +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: press@ifr.orgOriginal-Content von: The International Federation of Robotics, übermittelt durch news aktuell