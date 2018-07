ServiceSource: Was könnte passieren?

ServiceSource weist zum 24.07.2018 einen Kurs von 3,66 USD an der BörseNASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" geführt.ServiceSource haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der ServiceSource als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu ServiceSource vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 5,13 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 40,03 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 3,66 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

