ServiceNow Aktie: Nächster Hammer kommt!

An der Börse New York notiert die Aktie Servicenow am 02.03.2022, 16:00 Uhr, mit dem Kurs von 571.07 USD. Die Aktie der Servicenow wird dem Segment "Systemsoftware" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Servicenow auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Für Servicenow liegen aus den letzten zwölf Monaten 28 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Servicenow vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 701,93 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (571,07 USD) könnte die Aktie damit um 22,92 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Servicenow-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,98 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Servicenow damit 61,3 Prozent unter dem Durchschnitt (59,32 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 87,32 Prozent. Servicenow liegt aktuell 89,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Servicenow mit einem Wert von 473,03 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Software" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 142,8 , womit sich ein Abstand von 231 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.