ServiceMaster Global: Ist das wirklich wahr?

Per 10.12.2019, 13:08 Uhr wird für die Aktie ServiceMaster Global am Heimatmarkt New York der Kurs von 38.15 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Spezialisierte Verbraucherdienste".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,71 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt ServiceMaster Global damit 13,87 Prozent unter dem Durchschnitt (10,15 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt 18,57 Prozent. ServiceMaster Global liegt aktuell 22,28 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der ServiceMaster Global beläuft sich mittlerweile auf 50,24 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 38,25 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -23,87 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 44,16 USD. Somit ist die Aktie mit -13,38 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der ServiceMaster Global führt bei einem Niveau von 67,67 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 55,81 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".