ServiceAide® schafft Komplettservice-Erfahrung durch vollkommen neuartige Support-Ticketbearbeitung und integrierte künstliche Intelligenz

Höhere Effizienz und Zufriedenheit sowohl für Endnutzer als auchSupport-Personal als es je denkbar warSan Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - ServiceAide®, Inc(http://www.serviceaide.com/)., ein weltweit aktiver Anbieter vonService-Management-Lösungen, stellte heute seinen auf künstlicherIntelligenz (KI oder AI) basierenden virtuellen Support-Mitarbeiterfür seine Cloud Service Management(TM)-Produkte vor - Luma(TM). ImGegensatz zu anderen Methoden für den Einsatz von KI und/oderChatbots in bestehenden Prozessen entwickelte ServiceAide einvollkommen neues Verfahren für die Bearbeitung von Kundendienst- undIT-Service-Management (ITSM)-Tickets. Damit können Unternehmen ihrenKunden, Endnutzern von IT-Ressourcen, dem IT-Personal wie auchManagern eine Komplettservice-Erfahrung anbieten, die dielangjährigen Begrenzungen für Effizienz und Zufriedenheitdurchbricht.ServiceAide schätzt, dass Neuzuweisungen, mittlere Reparaturzeitund Support-Ticketkosten mindestens um 30 % reduziert werden, wennLuma für folgende Aufgaben eingesetzt wird:- Bestätigung der Zufriedenheit mit der Lösung - eine Aufgabe, diebis zu 30 % der Arbeitszeit eines Support-Mitarbeiters in Anspruchnehmen kann- Vermehrte Selbstbedienung (Zero-Touch-Ansatz) und Lösung beimErstkontakt, was wiederum die Anzahl und Kosten von Ticketsverringert- Minderung von Frustration, Zeit und Kosten durch Erstellung vonTickets, die alle Informationen einschließlich Kontext enthalten,um Tickets zügig zuweisen, diagnostizieren und lösen zu können,ohne dass Formulare ausgefüllt, E-Mails gesendet und Rückrufe zurKlärung getätigt werden müssen, wenn Vorfälle und Serviceanfragenmenschliche Support-Mitarbeiter erfordernDa Luma extrem detaillierte Tickets erstellt, können dieseInformationen auch problemlos für Artikel in einer Wissensdatenbankgenutzt werden, um die Service-Effizienz und -Zufriedenheit weiter zuverbessern. Außerdem ist die Konversation mit dem Service-Desk zurBearbeitung von Tickets und für den Zugriff auf Betriebsdatenmöglich. Dies bedeutet für Support-Mitarbeiter und Manager weitereVorteile und Rationalisierung."Jede Organisation verlässt sich auf Technologie. Daher sindeffektiver Kundendienst und ITSM kritisch für Kundentreue,Produktivität, Zufriedenheit am Arbeitsplatz, Wettbewerbsvorteile unddie Verfügbarkeit von IT-Services", sagt Wai Wong, CEO vonServiceAide. "Um eine stetige Steigerung von Effizienz undWertschöpfung für die gesamte Support-Kette zu erzielen, mussten wiruns von der herkömmlichen Ticket-Bearbeitung lösen und holistischintegrierte, auf künstlicher Intelligenz basierendeService-Management-Lösungen entwickeln."Über ServiceAide (http://www.serviceaide.com/)ServiceAide bietet seinem wachsenden Portfolio an Kunden in allerWelt Support- und Service-Management-Lösungen an, damit sie auseffizienter Ticket-Bearbeitung und ausgezeichnetem Kundendienst einengeschäftlichen Nutzen ziehen können. DieIT-Service-Management-Funktion gewährleistet, dass IT-SystemeServiceverträgen und den jeweiligen Geschäftszielen entsprechen. DieLösungen zeichnen sich durch konfigurierbares Ticket-Management,ITIL-zertifizierte Prozesse, Skalierbarkeit, Datenkonnektivität,künstliche Intelligenz und virtuelle Support-Mitarbeiter aus. Alldies sorgt für geringe Verwaltungs- und Betriebskosten. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.serviceaide.com.