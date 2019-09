Servers.com stellt für Gameye weltweite Infrastruktur zur Verfügung

London (ots/PRNewswire) - Die globale Hostingplattform Servers.com(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2570038-1&h=22070395&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2570038-1%26h%3D2155369905%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.servers.com%252F%26a%3DServers.com&a=Servers.com) hat bekannt gegeben, dass Gameye (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2570038-1&h=3412351246&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2570038-1%26h%3D3769677081%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgameye.com%252Fhome%26a%3DGameye&a=Gameye) sieals Dienstpartner für den Betrieb der Zukunft von Online MultiplayerGames gewählt hat.Gameye konzentriert sich auf die Bereitstellung skalierbarerMultiplayer-Infrastruktur für Multiplayer Games. Das Unternehmen istein neuer Mitspieler im Bereich Hosting von Managed Game Servern undbenötigt eine zuverlässige Lieferkette für künftiges globalesWachstum zur Unterstützung seines rapide wachsenden Kundenstamms.Servers.com wird Gameye ermöglichen, weltweit schnell Kapazitätenhochzufahren, und sich weniger auf teurere Cloud-Plattformen wie AWS,GCP und Azure zu verlassen. Zudem wird umfassender Kundendienst zurVerfügung gestellt, mit dem mehr Dienste bereitzustellen sind, alsdies allein möglich wäre.Servers.com steht Kunden weltweit in einer Reihe von Branchen zurVerfügung. Kunden entscheiden sich wegen der in der Branche führendenBereitstellungszeit von 40 Minuten für Bare-Metal-Server in weltweitverteilten Rechenzentren für Servers.com, was geringe Latenz und hoheQualität für Spieler und Endbenutzer ergibt."Wir arbeiten zwar erst seit Kurzem mit Gameye zusammen, habenaber die Technik und Kreativität ihres Teams bereits in Aktionerlebt, und ich bin sicher, dass sie etwas sehr spezielles anbieten",sagte Isaac Douglas, Chief Revenue Officer bei Servers.com. "Wir sindstolz, sie zu unserem Stamm von Kunden und Partnern zählen zu dürfen,und ich freue mich darauf, was wir künftig aufbauen werden.""Game Studios möchten nur das Beste für ihre Gamer und mit derHinzunahme der Kapazität von Servers.com zu unserer weltweitenInfrastruktur verfügen die Studios jetzt über eine noch größereReichweite. Unsere Technik sorgt dafür, dass Game-Sessions auf diekostengünstigste Weise bereitgestellt werden und gleichzeitig dasbeste Umfeld für die Spieler beibehalten wird", sagte SebastiaanHeijne, der CEO von Gameye. "Ich den höchst zuversichtlich, dass aufder Infrastruktur von Servers.com mit ihrer Zuverlässigkeit und hohenQualität zahlreiche Spiele stattfinden werden."Informationen zu Servers.com Servers.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2570038-1&h=22070395&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2570038-1%26h%3D2155369905%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.servers.com%252F%26a%3DServers.com&a=Servers.com) isteine globale IaaS-Hostingplattform, die automatisierteServer-Infrastruktur bereitstellt. Sie bietet eine Reihe vonBare-Metal- und Cloud-Computing-Diensten mit Business-Tools in einemPaket. Das Unternehmen gibt Firmen aller Größen weltweit Zugriff aufPremium-Produkte für das Serverhosting. Servers.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2570038-1&h=22070395&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2570038-1%26h%3D2155369905%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.servers.com%252F%26a%3DServers.com&a=Servers.com) hat seinen Sitz in Amsterdam und betreibt derzeit 14 Rechenzentrenin 10 Städten und auf 4 Kontinenten.Informationen zu GameyeGameye ist ein Technologie-Innovator, der Game-Studios in die Lageversetzt, Game-Sessions näher an den Spielern bereitzustellen. DieServer-Infrastruktur von Gameye ist vollständig plattformunabhängigund ermöglicht die Entwicklung der Ressourcen von Servern je nachNachfrage und mit der Freigabe von Funktionen und Inhalten.www.gameye.comPressekontakt:Charles Dolan202-445-0422charles.dolan@kglobal.comOriginal-Content von: Servers.com, übermittelt durch news aktuell