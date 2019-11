Servers.com baut mit neuem Rechenzentrum in Sunnyvale, Kalifornien sein Geschäft in den Vereinigten Staaten aus

Silicon Valley, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die globale Hosting-PlattformServers.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2654723-1&h=3466108306&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2654723-1%26h%3D922335397%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fservers.com%252F%26a%3DServers.com&a=Servers.com) hatangekündigt, dass sie ein neues Rechenzentrum eröffnet - strategisch günstig imHerzen des Silicon Valley. Das neue Rechenzentrum in Sunnyvale wird der 14.Standort des Unternehmens sein und damit die globale Reichweite und Fähigkeitdes Unternehmens ausbauen, seinen Kunden die bestmöglichen Lösungen anzubieten.Die neue Einrichtung positioniert die globale IaaS-Hosting-Plattform im Zentrumeines der wichtigsten Rechenzentrumsmärkte der Welt. In der Region sind Apple,Google, Facebook, Intel, Cisco, Oracle sowie hunderte spannende Start-ups undeinige der dynamischsten Innovatoren der Technologiebranche ansässig, die vonden auf Zusammenarbeit ausgerichteten und maßgeschneiderten Lösungen vonServers.com profitieren werden."Wir freuen uns, dass wir in den USA wachsen. Unser neues Zentrum in Sunnyvalebaut die Hosting-Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten, erheblich aus.Zusammen mit unseren Einrichtungen in Dallas Fort Worth und Washington D.C.erhalten wir mit Sunnyvale einen dritten Standort in den USA, sodass wir denOsten, die Mitte und jetzt auch den Westen der USA abdecken. Das bedeutet, dasswir die Latenzzeiten konstant niedrig halten und unübertroffene Redundanz bietenkönnen", so Isaac Douglas, Chief Revenue Officer von Servers.com.Die Einrichtung wird hauptsächlich Folgendes bieten: ein Carrier-neutralesTier-III-Rechenzentrum; glasfaserreiche Konnektivität mit Kalifornienswichtigsten Internet-Knotenpunkten, darunter Equinix' "Great Oaks"-Campus; undein freies privates Netz in jedem unserer drei US-Rechenzentren, für konstantniedrige Latenzen und unübertroffene Redundanz.Informationen zu Servers.com Servers.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2654723-1&h=4090147338&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2654723-1%26h%3D1459140369%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2485134-1%2526h%253D699867794%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.servers.com%25252F%2526a%253DServers.com%26a%3DServers.com&a=Servers.com) ist eine globale IaaS-Hosting-Plattform, die eineautomatisierte Server-Infrastruktur bereitstellt. Das Unternehmen bietet eineVielzahl von Bare-Metal- und Cloud-Computing-Diensten mit Geschäfts-Tools ineinem Paket an. Es unterstützt Firmen aller Größen - bietet diesen Zugang zuerstklassigen Server-Hosting-Lösungen weltweit. Servers.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2654723-1&h=4090147338&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2654723-1%26h%3D1459140369%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2485134-1%2526h%253D699867794%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.servers.com%25252F%2526a%253DServers.com%26a%3DServers.com&a=Servers.com) hat seinen Hauptsitz in Amsterdam undverfügt aktuell über nach "ISO 27001", "ISO 9001" und "PCI DSS" zertifizierteRechenzentren in San Jose, Dallas, Washington, London, Amsterdam, Luxemburg,Moskau, Singapur und Hongkong.Pressekontakt:Für Anfragen: kglobalCharles Dolan+1 (202) 445-0422charles.dolan@kglobal.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/136035/4452367OTS: Servers.comOriginal-Content von: Servers.com, übermittelt durch news aktuell