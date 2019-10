Server von Supermicro unterstützen bahnbrechende NVIDIA EGX-Plattform, die KI-Verarbeitung und -Verwaltung vom Rechenzentrum bis zur Edge ermöglicht

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

NVIDIA EGX Software-Stack mit bewährter Hardware von Supermicrokann GPU-Server über Netzwerke hinweg von einer einzigenCloud-nativen Umgebung aus managenSan Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer,Inc. (SMCI), ein weltweit führender Anbieter für EnterpriseComputing, Speicher, Netzwerkprodukte sowieGreen-Computing-Technologie, stellt jetzt NGC-Ready fürEdge-Computing-Systeme zum Einsatz bereit. Diese Server ergänzenSupermicros hochleistungsfähigen HGX Rechenzentren-Server undKubernetes-Lösungen, und die verbesserten Kapazitäten der NVIDIAEGX-Plattform werden es den Kunden von Supermicro ermöglichen, ihreKI-Applikationen und das KI-Management in einer Cloud-nativenUmgebung zu steuern."Durch die Nutzung von NVIDIAs EGX-Plattform können Kunden mitSupermicro-Servern anspruchsvolle und rechenintensive Workloads vonKI-Applikationen im Rechenzentrum und an der Netzwerk-Edge sofortbewältigen", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro."Der 5019D-FN8TP, der 1019D-FHN13TP und der 2029GP-TR, die einzelneoder mehrere NVIDIA T4 GPUs unterstützen, sind als NGC-Ready für dieEdge validiert. Die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen wieNVIDIA bestätigt wieder einmal Supermicros Tradition, erstklassigeLösungen anzubieten."Die Edge-Server für umweltfreundliches Computing von Supermicrosind optimiert, um KI-Workloads auf dem EGX-Stack mithochleistungsfähiger, effizienter Rechenleistung zu verarbeiten. DerE403-9D-16C-FN13T, aber auch der neue 1019P-FHN2T und E403-9P-FN2T,die die Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren in SupermicrosEdge-Server-Portfolio einbringen, sind gegenwärtig imValidierungsverfahren von NGC-Ready für Edge."Supermicro-Server, die als NGC-Ready für Edge validiert sind, unddas NVIDIA EGX-Stack können sogar die anspruchsvollsten KI-Workloadsan der Edge mit Leichtigkeit beschleunigen", sagte Justin Boitano,Senior Director für Product, Enterprise und Edge bei NVIDIA. "Jetztkönnen Kunden über alle Branchen hinweg neue Edge-KI-Diensteentwickeln, um automatisierte Intelligenz am Ort des Geschehensbereitzustellen - von Einzelhandelsgeschäften über die Fertigung bishin zu Krankenhäusern und intelligenten Städten."Supermicro arbeitet kooperiert bereits mit Kunden inKonzeptnachweis-Studien für KI- und IoT-Lösungen, die von NVIDIA GPUsangetrieben werden, unter anderem mit führenden Handelsunternehmenbei Edge-KI-Applikationen, um deren Geschäftsoperationen zubeschleunigen und die Kundenerfahrung zu verbessern, sowie mitBehörden für die ÖPNV-Infrastruktur, um die Fahrgästesicherheit inder Praxis zu überwachen. Der 5019D-FN8TP, der 1019D-FHN13TP und der2029GP-TR sind jetzt alle erhältlich.Für weitere Informationen zum Edge-Server-Portfolio von Supermicrobesuchen Sie bitte www.supermicro.com/embeddedInformationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (SMCI), der führende Wegbereiter im Bereich höchstleistungsfähiger und effizienter Servertechnik, zählt weltweit zu denführenden Anbietern fortschrittlicher Server Building BlockSolutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Unternehmens-IT,Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebettete Systeme. Im Rahmen seinerInitiative "We Keep IT Green®" setzt sich Supermicro engagiert fürden Umweltschutz ein und bietet Kunden die energieeffizientesten undumweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.Supermicro, Building Block Solutions und We Keep IT Green sindHandelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken der Super MicroComputer Inc.Alle weiteren Marken, Namen und Handelsmarken sind im Besitz ihrerjeweiligen Eigentümer.SMCI-FFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1014943/SuperMicro_Press_Release_Image.jpgPressekontakt:Greg KaufmanSuper Micro Computer, Inc.pr@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell