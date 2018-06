"Servamp The Movie: Alice in the Garden": Europa-Premiere des japanischen Anime-Highlights bei CineStar

Lübeck (ots) - Kurz nach der Filmpremiere in Japan steht jetzt dieheiß ersehnte Europa-Premiere von "Servamp The Movie: Alice in theGarden" exklusiv in den CineStar-Kinos bevor! CineStar zeigt dasAnime-Highlight in der japanischen Originalversion mit deutschenUntertiteln am Freitag, den 13. Juli 2018 um 20:00 Uhr.Die sieben Todsünden in Gestalt von sieben Anime-Charakteren sindauf dem Siegeszug: "Servamp" entführt in ein Universum, das demunseren sehr ähnlich ist, aber mit einer Besonderheit aufwartet: Hierleben neben den Menschen auch sieben so genannte Servamps, Vampire,die die Form von Tieren annehmen können und charakterlich die siebenTodsünden verkörpern. Als der fürsorgliche Teenager Mahiru einesTages eine streunende Katze bei sich aufnimmt, weil sie ihm leidtut,ahnt er noch nicht, dass sich hinter der niedlichen Fassade derServamp Sleepy Ash verbirgt, der die Todsünde der Trägheitverkörpert, sich fortan bei ihm einnistet und ihm alle Vorrätewegfrisst. Doch Mahiru ist nicht der einzige Besitzer eines derseltsamen Wesen, auch der kränkliche Misono Alisuin beherbergt einenServamp, der auf den Namen All of Love hört und - man mag es sichbereits denken - die Wollust verkörpert. Während die 12-teilige SerieMahiru in den Fokus rückt, der seinem Servamp gerade erst begegnetist, beschäftigt sich der Film mit der Geschichte von Misono, dernoch vor Mahiru Bekanntschaft mit einem Servamp machte und beleuchtetzudem dessen Familiengeschichte, die das eine oder andere Geheimnisder seltsamen Spezies offenbart.Entstanden ist der Film im Hause des noch jungen AnimationsstudiosPlatinumvision Co., Ltd, das bereits für die zwölfteilige Serieverantwortlich zeichnete. Regisseur Hideaki Nakano ist indes einalter Hase im Anime-Business, er hat bereits an über 50 Produktionenmitgewirkt, darunter "Demon King Daimao", "Hunter x Hunter - The lastMission" und "Mermaid Melody: Pichi Pichi Pitch".Die Tickets sind an der Kinokasse und online unter cinestar.deerhältlich.Folgende CineStar Kinos zeigen "Servamp The Movie: Alice in theGarden" am 13.07.2018 um 20:00 Uhr, japanisch mit deutschenUntertiteln, FSK 16:Bamberg, Berlin (Cubix, Hellersdorf, Tegel, Treptower Park),Bielefeld, Bremen, Chemnitz Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf, Erfurt,Erlangen, Frankfurt, Fulda, Garbsen, Gütersloh, Hagen, Ingolstadt,Jena, Karlsruhe, Kassel, Leipzig, Lübeck Stadthalle, Ludwigshafen,Magdeburg, Mainz, Neubrandenburg, Neumünster, Oberhausen, RostockLütten Klein, Saarbrücken, Siegen, Villingen-SchwenningenPressekontakt:ZPR GmbHSandra von ZabienskySandra BackhausAn der Alster 85D-20099 HamburgTel.: 040-29 81 35-11/12presse@cinestar.deCineStar-GruppeMühlenbrücke 9D-23552 Lübeckcinestar.deOriginal-Content von: CineStar, übermittelt durch news aktuell