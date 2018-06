Serpil Midyatli zu TOP 26: Bundesrats-Initiative für ein Gesetz zur Anerkennung der Geschlechtsidentität von Transsexuellen und Intersexuellen Menschen

Kiel (ots) - Es gilt das gesprochene Wort!Hinweis: Diese Rede kann hier als Video abgerufen werden:http://www.landtag.ltsh.de/aktuell/mediathek/index.htmlDas Grauen geschlechtszuordnender Operationen an Säuglingen mussbeendet werden!Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden: Menschen, die sichweder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht dauerhaftzuordnen lassen wollen, müssen die Wahl einer weiteren Bezeichnungeines Geschlechts erhalten. Das Personenstandsgesetz ist alsodahingehend zu verändern, dass eine Eintragung des drittenGeschlechts möglich oder ganz auf eine Eintragung des Geschlechtsverzichtet wird.Wieder einmal ist es das Bundesverfassungsgericht, das uns, demGesetzgeber deutlich sagt: So nicht! Das bestehende Gesetz istverfassungswidrig. Ich zitiere aus der Pressemitteilung desBundesverfassungsgerichts: "Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art.2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG) schützt auch diegeschlechtliche Identität derjenigen, die sich dauerhaft weder demmännlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen. Darüberhinaus verstößt das geltende Personenstandsrecht auch gegen dasDiskriminierungsverbot (Art. 3 Abs. 3 GG), soweit die Eintragungeines anderen Geschlechts als "männlich" oder "weiblich"ausgeschlossen wird."Es ist nicht das erste Mal, dass die Politik erst dann reagiert,nach dem das Verfassungsgericht ein Urteil gefällt hat. Bei allengroßen gesellschaftspolitisch relevanten Themen in den vergangenenJahren, haben wir als Politik insgesamt versäumt tätig zu werden. Esist sehr bedauerlich, dass wir es in der Politik nicht schaffen,unsere eigenen Befindlichkeiten zurückstellen. Die Agentur derEuropäischen Union für Menschenrechte (FRA) hatte bereits 2015kritisiert, dass die Politik in der EU die Rechte Intersexueller oftnicht zu Kenntnis nehme. Teilweise würden Kindergeschlechtszuweisenden Operationen unterzogen werden. Außerdem gebees kaum spezifischen Schutz vor Diskriminierung. Die FRA hatte damalsdie Mitgliedstaaten aufgefordert, die Geschlechtsangaben inAusweispapieren und Geburtsregistern auf den Prüfstand zu stellen.Die Bundesratsinitiative aus Rheinland-Pfalz und Bremen begrüßen wirdaher ausdrücklich und wir begrüßen auch, dass Minister Garg sichbereits dieser Initiative im Bundesrat angeschlossen hat. EndeNovember letzten Jahres hieße es noch in der Antwort derLandesregierung auf die kleine Anfrage 19/324 des Kollegen RasmusAndresen, dass die Änderung durch den Bund abzuwarten sei. Nun wirdaber progressiv nach vorn gegangen und sich schon im Bundesratengagiert. Das könnte man auch so deuten, dass man dem neuenInnenmister nicht so wirklich traut, hier etwas Vernünftiges bis Endedes Jahres auf den Weg zu bringen. Erste Pressemitteilungen dazustimmen mich zumindest nicht euphorisch. Wenn sich bei derVeränderung des Personenstandsrecht für die Möglichkeit einerweiteren Geschlechtsbezeichnung entschieden wird, ist es bei derUmsetzung ganz wichtig, dass den Betroffenen nicht noch ein Attestabverlangt wird, um die selbstbestimmte Geschlechtsbestimmung imStandesamt einzutragen. Diese bürokratische Hürde sollten wir, wenndas Gesetz nun endlich kommt, ablehnen.In der Bundesratsinitiative werden auch die medizinisch nichtindizierten Operationen an intersexuellen Kindern angesprochen, diein Deutschland immer noch durchgeführt werden. Ich würde mirwünschen, dass diese Operationen in Schleswig-Holstein nichtstattfinden. Ich möchte der Landesregierung gern ein Gespräch mit demUKSH anregen, um zu identifizieren, ob solche unnötigengeschlechtszuordnenden Operationen an Säuglingen durchgeführt werden.Intersexualität ist keine Krankheit. Der Deutsche Ethikrat hat 2012in seiner Stellungnahme beschrieben: "Irreversible medizinischeMaßnahmen zur Geschlechtszuordnung bei DSD-Betroffenen, derenGeschlechtszugehörigkeit nicht eindeutig ist, stellen einen Eingriffin das Recht auf körperliche Unversehrtheit, Wahrung dergeschlechtlichen und sexuellen Identität und das Recht auf eineoffene Zukunft und oft auch in das Recht auf Fortpflanzungsfreiheitdar."Wir brauchen hier ein gesellschaftliches Umdenken auch bei Ärzten,um den betroffenen Familien den Druck zu nehmen und Kinder vorirreversiblen Entscheidungen zu schützen. Übrigens hat der Ethikrat2012 auch schon eine Änderung des Personenstandsrechts im Hinblickauf ein drittes Geschlecht gefordert. Ich hoffe nun, dass wir bis zumEnde des Jahres eine zufriedenstellende Regelung in Deutschlanderhalten. Eine weitere Baustelle ist dann noch die Reform desTranssexuellengesetzes, was bereits in Teilen für verfassungswidrigerklärt worden ist. Hier müssen wir auch weiter nachhaken.Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger.spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell