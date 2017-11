Serpil Midyatli: Humanität gerät wegen Koalitionskrach ins Hintertreffen

Kiel (ots) - Zu den Forderungen des Flüchtlingsbeauftragten nacheinem Winterabschiebestopp erklärt die flüchtlingspolitischeSprecherin der SPD-Fraktion, Serpil Midyatli:"Der Abschiebestopp für Menschen, deren Überleben in denwinterlichen Verhältnissen in ihren Herkunftsländern nicht gesichertwerden kann, ist mehr als nur eine humanitäre Geste unseres Landes.Es zeigt, dass uns das Schicksal dieser Menschen nicht gleichgültigist, auch wenn sie keinen dauerhaften Anspruch auf Aufenthalt inunserem Land haben. Dieses ist kennzeichnend für dieSchleswig-Holsteinische Flüchtlings- und Ausländerpolitik, welche diebestehenden rechtlichen Spielräume immer zugunsten der Menschlichkeitausnutzt. CDU und FDP sollten in dieser Frage schleunigst von ihremgrünen Koalitionspartner dazulernen. Es ist aber auch ein weiteresBeispiel dafür, dass CDU, FDP und Grünen immer nur eindysfunktionales Regierungsbündnis abgeben können."Pressekontakt:Pressesprecher:Heimo Zwischenberger(h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell