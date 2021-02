Sernova: Die neue Woche beginnt mit einer interessanten Chance

Die Sernova-Aktie konnte den Handel am Freitag mit einem stattlichen Plus von 4,50 Prozent beenden und sich mit einem Schlusskurs von 1,16 Euro ins Wochenende verabschieden. Damit haben sich die Bullen für den Beginn der neuen Handelswoche eine gute Ausgangsposition erarbeitet, denn es ist dem Kurs gelungen, bis an die obere Kante des kurzfristigen Abwärtstrends seit dem Hoch vom 9. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung