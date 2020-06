Sernova meldet positive Ergebnisse, die bei den virtuellen 80. Scientific Sessions der American Diabetes Association präsentiert wurden

Quelle: IRW Press

London (Ontario), 18. Juni 2020 – Sernova Corp. (TSX-V: SVA, OTCQB: SEOVF, FWB: PSH), ein Unternehmen für Therapeutika der regenerativen Medizin in der klinischen Phase, meldet positive Ergebnisse seines eingereichten Abstracts mit dem Titel Clinical Validation of the Implanted Pre-Vascularized Cell Pouch™ as a Viable, Safe Site for Diabetes Cell Therapy (Klinische Validierung des implantierten prävaskularisierten Cell Pouch™ als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung