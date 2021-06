Sernova-Aktie: Wieviel Tippel-Schritte braucht es noch?

Die Sernova-Aktie notierte heute an der Nasdaq vorbörslich bei 1,49 USD. Im regulären Markt fand sie dann zunächst kein Handelsinteresse, konnte so aber immerhiun den Aufwärtstrend aus der vergangenen Woche fortsetzen. Am Freitag hatte sie mit 1,32 USD geschlossen. Bei wieder gestiegenen Umsätzen findet das Papier offenbar neue Aufmerksamkeit an der Börse. Ist der schleppende Trend der vergangen Monate damit gebrochen?

