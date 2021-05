Sernova-Aktie: Wie gehts nun weiter?

Das Unternehmen Sernova hat erst kürzlich bekannt gegeben, dass eine erfahrene Führungskraft namens Dr. Mohammad Azab mit in sein Board of Directors berufen wurde. Er bringt sehr viel Erfahrung und umfassende Kenntnis in der pharmazeutischen Industrie mit. Außerdem zählt er als hervorragende Ergänzung aufgrund seiner zahlreichen Branchenkontakte. Sernova beschäftigt sich mit der Behandlung von chronischen Krankheiten wie Schilddrüsenerkrankungen oder auch Diabetes.

Sernova ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!