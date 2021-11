Sernova-Aktie: Werden die Bullen noch einmal nachlegen?

Nachdem Bullen und Bären im Oktober anhaltend um die Vorherrschaft am 50-Tagedurchschnitt gerungen hatten, zündeten die Käufer in der vergangenen Woche den Turbo. Sie überwanden die Widerstände bei 0,93 und 1,02 Euro und drangen in der Spitze bis auf ein Doppelhoch bei 1,10 Euro vor. Hier setzten am Freitag im Lauf des Tages Gewinnmitnahmen ein.

