Sernova-Aktie: Kommt eine neue Kapitalerhöhung?

Dass es dann so schnell geht, hätten die Investoren wohl doch nicht gewagt zu glauben. Es ist noch keine zwölf Monate her, dass die Biotechschmiede Sernova neue Aktien als Private Placement herausgab, damals noch zu einem nun im Rückblick sehr günstig wirkenden Kurs von 0,30 Euro je Aktie. Was dann folgte, waren herausragende Forschungsergebnisse und die Bekanntgabe von namhaften Kooperationsvereinbarung. Selbst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >