Sernova-Aktie: Jetzt ein Kauf?

Die Aktie von Sernova ist eine der aktuell stark gefragten Werte – zumindest in sozialen Medien etc. Das Tagesplus von 5,4 % am Dienstagmorgen zeigt, dass auch der Markt sich für den Titel des Unternehmens zumindest kurzfristig deutlich interessiert. Fraglich ist allenfalls, ob nach einem Plus von nunmehr über 400 % in einem Jahr bald die Luft raus ist.

Sernova: Der Trend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!