Sernova-Aktie: Die Erfolgsmeldung zahlt sich aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Sernova-Aktie verzeichnet seit Beginn der Handelswoche an der Tradegate einen rasanten Anstieg von etwa 67 Prozent. Die neuste Meldung des Unternehmens für regenerative Medizin: Sernovas Medizin-Produkt Cell Pouch für Patienten mit Typ-1-Diabetes funktioniert in der ersten und zweiten Phase der klinischen Studie anhaltend gut. Dabei setzen Forschungsärzte das Implantat zusammen mit insulinproduzierenden Zellen in den Körper der Studien-Teilnehmer ein, damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung