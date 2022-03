Sernova-Aktie: Davon hängt alles ab!

Die Sernova-Aktie konnte in letzter Zeit kaum noch neue Impulse an den Märkten setzen. Abgeschrieben hat das Papier aber noch längst nicht jeder. In der Gerüchteküche wird bereits munter über die Möglichkeit einer Kursexplosion gemunkelt. Gekoppelt ist die an ein ganz bestimmtes Ereignis.

Sernova selbst arbeitet vor allem am sogenannten „Cell Pouch System“, welches unter der Haut von Patienten eingesetzt wird. Dort ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung