Series S&P Semiconductor: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

An der Heimatbörse NYSE Arca notiert Series S&P Semiconductor per 16.12.2018, 15:34 Uhr bei 59,4 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Series S&P Semiconductor auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 4 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Series S&P Semiconductor derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 72,7 USD, womit der Kurs der Aktie (66,77 USD) um -8,16 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 68,44 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -2,44 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Series S&P Semiconductor in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Series S&P Semiconductor wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Series S&P Semiconductor wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Series S&P Semiconductor auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.