Series S&P Oil & Gas Equipment & Services: Aktienanalyse vom 07.07.2018

Für die Aktie Series S&P Oil & Gas Equipment & Services stehen per 05.07.2018 16,67 USD an der Heimatbörse NYSE Arca zu Buche.

Unser Analystenteam hat Series S&P Oil & Gas Equipment & Services auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Während die Stimmung an zehn Tagen im negativen Bereich lag, gab es keine positive Diskussion in letzter Zeit. Die Anleger waren an einem Tag größtenteils neutral eingestellt. Es sind meist ebenfalls negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Series S&P Oil & Gas Equipment & Services diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Sell"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Sell"-Rating festhalten.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Series S&P Oil & Gas Equipment & Services zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Series S&P Oil & Gas Equipment & Services-Aktie ein Durchschnitt von 16,38 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,67 USD (+1,77 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (17,27 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,47 Prozent Abweichung). Die Series S&P Oil & Gas Equipment & Services-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Series S&P Oil & Gas Equipment & Services erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.