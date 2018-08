Series – Nyse Pickens Oil Response: Ist das noch normal?

Der Series - Nyse Pickens Oil Response-Schlusskurs wurde am 24.08.2018 an der Heimatbörse NYSE Arca mit 26,523 USD festgestellt.

Unser Analystenteam hat Series - Nyse Pickens Oil Response auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Series - Nyse Pickens Oil Response-Aktie hat einen Wert von 15,1. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (51,08). Der RSI25 liegt bei 51,08, was bedeutet, dass Series - Nyse Pickens Oil Response hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Series - Nyse Pickens Oil Response.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Series - Nyse Pickens Oil Response in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Series - Nyse Pickens Oil Response haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Series - Nyse Pickens Oil Response bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Series - Nyse Pickens Oil Response-Aktie ein Durchschnitt von 26,2 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,523 USD (+1,23 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (26,59 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,25 Prozent), somit erhält die Series - Nyse Pickens Oil Response-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Series - Nyse Pickens Oil Response erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.