Series – Kensho Smart Mobility: Schluss mit der Unsicherheit!

Am 23.07.2018 ging die Aktie Series - Kensho Smart Mobility an ihrem Heimatmarkt NYSE Arca mit dem Kurs von 30,296 USD aus dem Handel.Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Series - Kensho Smart Mobility-RSI ist mit einer Ausprägung von 59,97 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 60,03, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

Weiterlesen...