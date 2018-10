Series – Change Finance Diversified Impact US Large Cap Fossil Fuel Free: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Fossil":

An der Heimatbörse Xetra NYSE Arca notiert Series - Change Finance Diversified Impact US Large Cap Fossil Fuel Free per 12.10.2018 bei 19,03 USD.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Series - Change Finance Diversified Impact US Large Cap Fossil Fuel Free entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Series - Change Finance Diversified Impact US Large Cap Fossil Fuel Free-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 19,48 USD mit dem aktuellen Kurs (19,03 USD), ergibt sich eine Abweichung von -2,31 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (20,24 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,98 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Series - Change Finance Diversified Impact US Large Cap Fossil Fuel Free-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Series - Change Finance Diversified Impact US Large Cap Fossil Fuel Free-Aktie: der Wert beträgt aktuell 100. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein "Sell"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Series - Change Finance Diversified Impact US Large Cap Fossil Fuel Free ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 76,53). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Series - Change Finance Diversified Impact US Large Cap Fossil Fuel Free damit ein "Sell"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Series - Change Finance Diversified Impact US Large Cap Fossil Fuel Free zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.