Serienproduktion des neuen SKODA OCTAVIA im Stammwerk Mladá Boleslav angelaufen (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Neuer OCTAVIA mit noch emotionalerem Design und zahlreicheninnovativen Technologien- Besteller: 6,5 Millionen produzierte Einheiten seit 1959- Kompaktmodell in vielen Märkten eines der beliebtesten Fahrzeugein seinem SegmentHeute ist im SKODA AUTO Werk in Mladá Boleslav der erste OCTAVIA der viertenGeneration vom Band gerollt. Die Neuauflage des Markenbestsellers präsentiertsich geräumiger, sicherer, vernetzter und emotionaler als je zuvor. Damit setzter erneut Maßstäbe in seinem Segment und bringt die besten Voraussetzungen mit,um an den Erfolg seiner Vorgänger anzuknüpfen: Mit jährlich rund 400.000ausgelieferten Einheiten zählt der OCTAVIA zu den meistverkauften Fahrzeugen inEuropa. Insgesamt produzierte der Automobilhersteller bislang mehr als 6,5Millionen Einheiten seines Bestsellers.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, betont:"Mit dem Produktionsstart des neuen OCTAVIA in unserem Stammwerk Mladá Boleslavbeginnen wir das nächste Kapitel in der eindrucksvollen Erfolgsgeschichteunserer Markenikone. Insgesamt haben wir umfangreich in den Umbau derFertigungslinien investiert, um pünktlich zum 60. Geburtstag den besten OCTAVIAaller Zeiten zu produzieren."Der neue OCTAVIA rollt am Stammsitz von SKODA in Mladá Boleslav in derFertigungshalle M13 vom Band. Hier hat SKODA vor mehr als 20 Jahren bereits denersten OCTAVIA der neuen Generation produziert. Für die Fertigung des neuenOCTAVIA hat das Unternehmen die Produktionsanlagen auf die Einführunginnovativer Prozesse und Technologien vorbereitet, außerdem übernehmen Roboterzahlreiche komplexe und körperlich anstrengende Fertigungsschritte. Dankinnovativer Technologien können die Arbeitsplätze der SKODA Mitarbeiter darüberhinaus besonders ergonomisch gestaltet werden. Die Anlage, die zu den modernstenund umweltfreundlichsten ihrer Art in Europa gehört, verlassen täglich 1.150Einheiten der vierten OCTAVIA-Generation, die anschließend an Kunden in allerWelt ausgeliefert werden.Geräumiger, vernetzter und emotionaler: der neue SKODA OCTAVIASeine Weltpremiere feierte der neue SKODA OCTAVIA am 11. November im Messepalastder Nationalgalerie Prag. Auch die neueste Generation der Modellreihe kombiniertmodernes Design und fortschrittliche Technik mit vorbildlicher Effizienz,wegweisender Praktikabilität und hoher Qualität. Neben noch großzügigerenPlatzverhältnissen sorgen zahlreiche Sicherheits- und Komfortoptionen aushöheren Fahrzeugkategorien sowie innovative Konnektivitätsfeatures undverbesserte Assistenzsysteme für noch mehr Komfort und Sicherheit. So ist fürden neuen OCTAVIA als erstem Fahrzeug überhaupt bei SKODA beispielsweise einHead-up-Display verfügbar, das die wichtigsten Informationen auf dieWindschutzscheibe direkt ins Sichtfeld des Fahrers projiziert.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deChristoph VölzkeSocial Media und LifestyleTel. +49 6150 133 122E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28249/4453532OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell