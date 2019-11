Serienfertigung des batterieelektrischen SKODA CITIGOe iV gestartet (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Innovativer Vorreiter: CITIGOe iV ist erstes reinbatterieelektrisches Modell von SKODA- Perfektes Stadtauto: fünftüriger Kleinstwagen ist wendig,emissionsfrei und innen geräumig- Flinker Stromer: Lithium-Ionen-Batterie mit 32,2 kWh speist61-kW-Motor und ermöglicht eine praxisnahe Reichweite von bis zu260 KilometernSKODA AUTO geht den nächsten Schritt auf dem Weg zur Elektrifizierung derModellpalette: Heute lief im Volkswagen Werk in der slowakischen HauptstadtBratislava der erste CITIGOe iV* vom Band. Der emissionsfreie Stadtflitzer istdas erste batterieelektrische Modell der Marke. Der Fünftürer erzielt einepraxisnahe Reichweite von bis zu 260 Kilometer und begeistert dabei mit hohemDrehmoment und dynamischen Fahrleistungen.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, sagt: "Mitdem Produktionsstart des CITIGOe iV erreichen wir einen neuen Meilenstein in derHistorie von SKODA AUTO: Er ist das erste batterieelektrische Modell unsererMarke und überzeugt mit vielen praktischen Vorzügen sowie einer sehr hohenFertigungsqualität."Der batterieelektrische CITIGOe iV wird im Volkswagen Werk in der slowakischenHauptstadt Bratislava gefertigt. Hier feierte er am 23. Mai dieses Jahreswährend der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft auch seine Weltpremiere.Als Energiespeicher besitzt der emissionsfreie Stadtflitzer eineLithium-Ionen-Batterie mit 32,2 kWh nutzbarer Nettokapazität. Sie speist einen61 kW (83 PS) starken Elektromotor, dessen hohes Drehmoment von 212 Nm schonbeim Anfahren zur Verfügung steht. Der frontgetriebene CITIGOe iV spurtet in12,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h, den Zwischensprint von 60 auf 100 km/hbewältigt er in nur 7,3 Sekunden und als Höchstgeschwindigkeit stehen 130 km/hzu Buche. Wenn die Batterie voll geladen ist, fährt der CITIGOe iV unterAlltagsbedingungen mit einer Akkuladung bis zu 260 Kilometer weit.Als kleines emissionsfreies Fahrzeug mit überdurchschnittlichem Platzangebot fürPassagiere und Gepäck eignet sich der CITIGOe iV perfekt für innerstädtischeFahrten. Bei kompakten Dimensionen von 3.597 mm Länge und 1.645 mm Breite bieteter genug Raum für vier Insassen. Das Volumen des Gepäckabteils lässt sich durchUmklappen der Rücksitzlehne von 250 auf bis zu 923 Liter erhöhen.Markantestes äußeres Kennzeichen der batterieelektrischen Version ist der inWagenfarbe lackierte, weitgehend geschlossene SKODA Grill. Dazu trägt derCITIGOe iV den SKODA Schriftzug in Einzelbuchstaben am Heck sowie iV-Plaketten.Nebelleuchten und LED-Tagfahrlicht gehören zum Serienumfang, auf Wunsch ist dieAbbiegelicht-Funktion erhältlich.SKODA bietet den CITIGOe iV ausschließlich als Fünftürer in denAusstattungsversionen Ambition und Style an. Darüber hinaus können Kundenmehrere attraktive Pakete ordern. Das Ausstattungspaket Funktion 1beispielsweise beinhaltet Multimediahalter, Abfallbehälter und Netzprogramm imKofferraum. Mit dem Komfort-Paket kommen die Nutzer in den Genuss vonbeheizbaren Vordersitzen, sechs Lautsprechern sowie Parksensoren hinten. ZumAusstattungspaket Komfort PLUS gehören so angenehme Features wie beheizbareFrontscheibe, beheizbare Vordersitze, Licht- und Regensensor, Coming-home- undLeaving-home-Funktion, Abbiegelicht für Nebelscheinwerfer, Parksensoren hintenund sechs Lautsprecher.Ein serienmäßiger Fahrer- und deaktivierbarer Beifahrerairbag sowieKopf-Thorax-Seitenairbags stehen für ein hohes passives Sicherheitsniveau. Auchder Spurhalteassistent (Lane Assist) gehört in jedem CITIGOe iV zurSerienausstattung.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichvorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werdenbestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren fürPersonenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light VehiclesTest Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure)den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sinddie nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zuden Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sichum Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte vonden WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zuderen verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte alsSpannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes,individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienenallein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) könnenrelevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamikverändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellenFahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionenund die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienznach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuerPersonenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommenwerden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil TreuhandGmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28249/4445594OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell