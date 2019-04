München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Wenn man 16 / 17 Jahre alt ist, hat das Leben schon so seineTücken: Man ist kein Kind mehr, aber so richtig erwachsen ist manauch nicht. Plötzlich muss man für alles, was man tut, auchgeradestehen, obwohl man selber eigentlich nicht so richtig weiß, wodie Reise hingeht. Die erste Liebe kommt ins Spiel, Sex, Partys undauch Alkohol, und das auf der rasanten, alltäglichen Achterbahn derGefühle. In der neuen RTL II-Young Fiction-Serie "Wir sind jetzt"geht es genau darum - um die Höhen und die auch die Tiefen desErwachsenwerdens. Helke Michael hat für uns schon mal reingeschaut.Sprecherin: Tolle Freunde, jede Menge Spaß und wilde Partys -abgesehen vom gelegentlichen Kater, gegen den ihr auch Google nichthelfen kann, ...O-Ton 1 (Wir sind jetzt, 13 Sek.): "Was hilft gegen Kater?" "DieHauskatze ist eine Unterart der Wildkatze..." "Nee, Stopp! NichtKater wie Katze." "Soll ich weiterlesen?" "Kater wie Kopfschmerzen,Hangover." "Nein? Dann nicht!"Sprecherin: ... führt Laura ein Leben, von dem viele16-/17-Jährige nur träumen. Auch in Sachen "erste große Liebe" könntees fast nicht besser laufen.O-Ton 2 (Wir sind jetzt, 17 Sek.): "Hast du dich mal gefragt, wiewir wären, wenn wir nicht zusammengekommen wären? Ich meine, wirwären doch anders als jetzt, oder?" "Also ich habe mich das noch niegefragt. Nicht, weil's mich nicht interessiert, sondern weil ichglücklich bin, wie ich durch dich geworden bin. Zu cheesy?" "Viel zucheesy."Sprecherin: Aber so sehr Olli auch beteuert, dass er Laura liebt:Etwas beschäftigt sie. Ihre Unsicherheit, dass andere Mädchenhübscher und auch sexuell weiter sein könnten als sie, macht Laura zuschaffen.O-Ton 3 (Wir sind jetzt, 15 Sek.): "Wie findest du sieeigentlich?" "Wen?" "Wen wohl? Fee!" "Ja, nicht mein Typ." "Und wasist dein Typ?" "Du bist mein Typ. Was ist los?"Sprecherin: Und dann ist da noch Lauras und Ollis bester FreundDaniel. In Liebesdingen war er bislang wenig erfolgreich, was Olliauf der nächsten Party unbedingt ändern will.O-Ton 4 (Wir sind jetzt, 7 Sek.): "Ich hab mir überlegt, dass wirein Date für Daniel organisieren." "Hmm. Wie? So Blind Date-mäßig,oder was?" "Ja. Ich hab mir gedacht, er muss auch mal zum Abschusskommen."Sprecherin: Das Date geht allerdings völlig in die Hose.O-Ton 5 (Wir sind jetzt, 18 Sek.): "Ah, ich bin echt nicht gut insowas." "In was?" "Ja, Small-Talk, Dates. Ich bin einDate-Legastheniker. Ich kann einfach nicht mit Mädels reden." "Duredest doch jetzt auch mit mir, du Date-Legastheniker." "Mit dir istdas auch was Anderes."Sprecherin: Als Laura am nächsten Morgen völlig verkatert nebenDaniel aufwacht, ist das Gefühlschaos perfekt. Fragen, Vorwürfe,Schuldgefühle - und dann trifft sie auch noch ein harterSchicksalsschlag.Abmoderationsvorschlag:Unverblümt, lebensnah und mit einer guten Ladung Humor erzählt dieneue RTL II-Serie "Wir sind jetzt" von den Höhen und Tiefen desErwachsenwerdens. Aufwendig umgesetzt von Kino-Regisseur ChristianKlandt und mit Lisa-Marie Koroll in der Hauptrolle. Zu sehen gibt'sdie insgesamt vier Folgen aktuell nur im Netz: Ab heute/morgen (27.April) steht jeden Samstag eine neue Episode bei TVNOW Premium zumAbruf bereit. Und wer da noch kein Konto hat: Das kostenloseProbe-Abo von 30 Tagen reicht dafür wunderbar aus.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell