München, Deutschland (ots) -Die vielfach EMMY ©- und GOLDEN GLOBES©-prämierte US-Serie "TheHandmaid's Tale - Der Report der Magd" wird exklusiv als FreeTV-Premiere auf TELE 5 zu sehen sein. Die erste Staffel startet abdem 18. Oktober um 22:00 Uhr, an fünf aufeinander folgenden Abendensind je zwei Folgen im Programm. Auch alle weiteren Staffeln derSerie werden künftig auf TELE 5 zu sehen sein.Die preisgekrönte Serie von MGM Television basiert auf MargaretAtwoods gleichnamigen Bestseller, der Geschichte des Lebens in derDystopie von Gilead, einer totalitären Gesellschaft in einemehemaligen Teil der USA. Angesichts einer Umweltkatastrophe und dersinkenden Geburtenrate wird Gilead von einem fundamentalistischenRegime regiert, in dem Frauen als Eigentum des Staates behandeltwerden. Als eine der wenigen fruchtbaren Frauen ist Desfred(Elisabeth Moss) eine Magd im Haushalt des Kommandanten, die zursexuellen Knechtschaft gezwungen wird - ein letzter verzweifelterVersuch, eine zerstörte Welt wieder zu bevölkern. In dieserfurchterregenden Gesellschaft, in der ein falsches Wort ihr Lebenbeenden kann, navigiert Desfred zwischen den Kommandanten, derengrausamen Frauen, den normalen Hausmägden (Marthas) sowie ihrenMitmägden - von denen jeder für das System spionieren könnte - miteinem Ziel: zu überleben und die Tochter zu finden, die ihr genommenwurde. Die Stars der Serie: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, YvonneStrahovski, Alexis Bledel, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Ann Dowd,O-T Fagbenle, Max Minghella und Samira Wiley.Die Serie bildet den Auftakt des TELE 5-Serien-Line-Ups im Herbst/Winter - dank seiner Liebe zu erstklassiger Fiction hat der "Festivalder Liebe"-Sender sich mit "Timeless" und "Rellik" zwei weitereexklusive Serien-Premieren in deutscher Erstausstrahlung gesichert,die alle noch in diesem Jahr starten, und zündet damit eine weitereStufe für mehr Qualität im Fernsehen.US-Fiction vom Feinsten: Im Dezember zeigt TELE 5 das von SonyPictures Television produzierte Zeitreise-Abenteuer "Timeless" (2016,drei Staffeln mit insgesamt 28 Episoden), in der Goran Visnjic("Verblendung", This is Us") als verrückter Krimineller eineZeitmaschine stiehlt, um damit die Geschichte der USA zu ändern unddas Land ins Chaos zu stürzen. Eine Historikerin (Abigail Spencer,"Grey's Anatomy", "True Detective"), ein Kriegsveteran (Matt Lanter,"CSI: Vegas", "CSI: Cyber" ) und ein Wissenschaftler (MalcolmBarrett, "Law & Order", "Preacher") heften sich an seine Fersen -dabei müssen sie jedoch immer aufpassen, den Lauf der Geschichtenicht selbst zu ändern. Nach dem Cliffhanger am Ende von Staffel 2kämpften Fans überall auf der Welt um eine weitere Staffel - ihrEinsatz wurde mit einem fulminanten Serien-Finale als Staffel 3belohnt!Last but not least präsentiert TELE 5 die Serie "Rellik" alsdeutsche TV-Premiere, ebenfalls im Dezember. Schon der Name sagtalles: Rückwärts gelesen heißt das Wort "Killer", und genau darumgeht es in der in der britisch-amerikanischen Koproduktion von BBCOne und Cinemax aus dem Jahr 2017 - um die rückwärts erzählteGeschichte eines Serienmörders. In den Hauptrollen sind RichardDonner ("Game of Thrones", "Fortitude") und Jodi Balfour ("TheCrown") zu sehen.Pressekontakt:TELE 5 KommunikationBarbara BublatSenior Manager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 171barbara.bublat@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell