Serielles Sanieren: Erstes Energiesprong-Projekt in Hameln

Berlin (ots) -- dena-Chef Kuhlmann: "Meilenstein für die Energiewende imGebäudebereich"In Hameln (Niedersachsen) wird im Wohnquartier "Kuckuck" das ersteMehrfamilienhaus in Deutschland nach dem Energiesprong-Prinzip seriell saniert.Aus diesem Anlass kamen am Montag, den 09. Dezember 2019, rund 130 Gäste aus derWohnungs- und Bauwirtschaft sowie aus Energiebranche und Politik zusammen, umdie Baustelle zu besuchen und über die Sanierungslösung zu diskutieren. DieSanierung wird von der ecoworks GmbH umgesetzt, Eigentümer ist die arsagoGruppe. Die Deutsche-Energie-Agentur (dena) begleitet das Pilotprojekt.Bei dem Pilotprojekt handelt es sich um einen Wohnblock aus den 1930er Jahren,bestehend aus drei Gebäuden mit je zwei Stockwerken und insgesamt zwölfWohnungen. Durch die Sanierung mit vorgefertigten Dach- und Fassadenelementensowie nachhaltiger Heiztechnik und Stromerzeugung sollen die Gebäude aufNet-Zero-Standard gebracht werden. Ein Net-Zero-Standard bzw.Null-Energie-Standard ist erreicht, wenn Gebäude die gesamte übers Jahrbenötigte Energie für Heizung, Warmwasser und Haushaltsstrom selbst produzieren.Die Sanierungsarbeiten sollen bis Februar 2020 abgeschlossen sein.Olaf Lies, niedersächsischer Minister für Umwelt, Energie, Bauen undKlimaschutz, erklärte: "Der Gebäudesektor ist eine entscheidende Säule für dieEnergiewende und ein wichtiger Punkt ist hier: Wie gehen Klimaschutz undbezahlbarer Wohnraum zusammen? Dafür müssen wir Bauen und Sanieren neu denken.Es braucht innovative Ansätze, damit das klimaneutrale Sanierenwirtschaftlicher, schneller und so für alle Beteiligten attraktiver wird. Eingutes Beispiel erleben wir hier in Hameln. Hier wird das industrielle Sanierenauf den NetZero-Standard Realität."Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung, sagte: "DasEnergiesprong-Pilotprojekt in Hameln ist ein Meilenstein für die praktischeUmsetzung der Energiewende im Gebäudebereich. Sozialverträgliches,klimafreundliches Sanieren ist möglich. Dieser erste Prototyp ist auch deshalbso wertvoll, weil die Erfahrung in alle weiteren Energiesprong-Sanierungeneinfließen kann. Und es wird viele davon geben."Emanuel Heisenberg, Co-Founder, ecoworks GmbH, meinte: "Wir freuen uns, dass wirmit der arsago Gruppe in Hameln unsere erste industrielle und CO2-neutraleModernisierung umsetzen. Zusammen mit unseren Zulieferunternehmen entwickeln wirden Systemansatz weiter und gehen ab 2020 in Serie."Florian Schrage, arsago Gruppe, betont: "Bei der Gebäudesanierung brauchen wirmehr Experimente. Deshalb haben wir uns als arsago Gruppe in Hameln für eineNetZero-Modernisierung nach dem Energiesprong-Prinzip entschieden. Klimaschutzmuss sich im Gebäudebestand wirtschaftlich darstellen lassen, nur dann könnenwir ihn umsetzen. Unser Prototyp im Kuckuck in Hameln wird zeigen, ob wir aufdem richtigen Weg sind."Der Energiesprong-Pilot in HamelnDie Fassadenteile mit Lärchenholz-Verschalung fertigt ein Holzbauunternehmen ausBrandenburg. Die jeweils sieben Meter langen, 2,85 Meter hohen und 36 Zentimeterdicken Elemente kommen im November 2019 fertig zur Baustelle und werden dortdirekt montiert. Sie beinhalten neben einem umfassenden Dämmpaket ausRecycling-Glaswolle auch die Fenster und dezentrale Lüftungselemente mitWärmerückgewinnung. Anschließend folgen die Dachelemen-te, die Kellerdecke wirdebenso mit 20 Zentimeter Dämmung versehen. Dank geringerTransmissionswärmeverluste erreicht das Gebäude den hocheffizientenKfW55-Standard.Photovoltaikanlagen auf dem Dach erzeugen CO2-neutralen Strom. Eine Wärmepumpemit zwei Wärmespeichern versorgt die drei Gebäude des Wohnblocks mit Heiz- undWarmwasser. Alle Wohnungen erhalten neue Heizkörper. EineUltra-Filtrationsanlage garantiert einwandfreies Trinkwasser und eineneffizienten Betrieb der Wärmepumpe. Die Hausverwaltung erhält digitaleInformationen zu Temperatur und Feuchtigkeit und kann bei Fehlfunktionen direkteingreifen, ohne vor Ort sein zu müssen.Durchbruch für serielle SanierungslösungenErst am 25.11.2019 war mit dem Volume-Deal, einer gemeinsamen Absichtserklärungvon Wohnungswirtschaft und Bauwirtschaft, ein erster Durchbruch bei derMarktentwicklung serieller Sanierungslösungen in Deutschland gelungen. In derErklärung bündeln 22 Wohnungsunternehmen ihre Nachfrage und stellen 11.635Wohnungen bereit, die in den nächsten vier Jahren seriell saniert werden sollen.Darüber hinaus beteiligen sich vier Bauunternehmen an der Vereinbarung, bis März2020 verstärkt an der Entwicklung wirtschaftlich attraktiver und skalierbarerKomplettlösungen zu arbeiten. Seitens der Politik unterstützt dasBundesministerium für Wirtschaft und Energie die Marktetablierung der seriellenSanierung in Deutschland.Über EnergiesprongIn Deutschland wird Energiesprong von der dena koordiniert und vom GdWBundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen unterstützt. DasBundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) finanziert das dena Projekt.Die Umsetzung der ersten Piloten in Deutschland wird zudem über das EU-ProgrammInterreg NWE "Mustbe0" gefördert. 