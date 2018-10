Serielles Sanieren: Bau- und Zulieferunternehmen für Energiesprong Innovation Day am 16. November gesucht

Berlin (ots) -- Teilnehmer können Konzepte für Prototypen erarbeiten undKooperationspartner findenDie von der Deutschen Energie-Agentur (dena) koordinierteInitiative Energiesprong Deutschland, der Bundesverband deutscherWohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) und zahlreicheWohnungsbauunternehmen suchen innovative Bau- undZulieferunternehmen, die serielle Sanierungslösungen nach demEnergiesprong-Prinzip entwickeln wollen. Interessierte Bau- undZulieferunternehmen können sich unterwww.energiesprong.de/innovationstarten kostenlos für dasInnovationsprogramm registrieren und für den Energiesprong InnovationDay am 16. November anmelden.Beim seriellen Sanieren nach dem Energiesprong-Prinzip handelt essich um einen digitalisierten, industrialisierten Bauprozess mitvorgefertigten Elementen, mit denen Gebäude schnell und günstigklimaneutral saniert werden können. Die dena schätzt das Marktvolumenfür Mehrfamilienhäuser in Deutschland auf rund 500.000 Gebäudebeziehungsweise 120 Milliarden Euro.Energiesprong Innovation DayZiel des Innovationsprogramms ist es, bis Anfang 2019Energiesprong-Sanierungskonzepte für die ersten Pilotprojekte zuentwickeln, diese innerhalb der nächsten zwei Jahre umzusetzen unddamit die Entwicklung eines breiten Markts anzustoßen. Dafür findetam 16. November der Energiesprong Innovation Day in Berlin statt.Neben Generalübernehmern stehen hier vor allem die Zulieferer imMittelpunkt, die Komponenten für das Energiemodul und dieGebäudehülle anbieten können. Unternehmen und Start-ups aus denBereichen Heiz- und Lüftungstechnik, Photovoltaik, Speichermodule undEnergiemonitoring, Fassaden- und Dachelemente können ihre Produktepräsentieren und Kooperationen für die Prototypsanierungenvereinbaren. Zudem gibt es mehrere Workshops, in denen gemeinsam anden Energiesprong-Konzepten gearbeitet und weiterführende Fragen zuGebäudehülle, Technikmodulen, Monitoring und anderenHerausforderungen der Prototypsanierungen geklärt werden.Die Veranstaltung findet im Rahmen der Deutsch-FranzösischenEnergieplattform und in Kooperation mit der Initiative EnergiesprongFrankreich statt, die von der französischen Energieagentur Ademe undder Nachhaltigkeitsberatung Greenflex koordiniert wird. Somit könnensich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch mit französischenUnternehmen über Erfahrungen und Lösungsansätze austauschen oderProdukte länderübergreifend einbinden. Energiesprong Deutschlandbegleitet und unterstützt die Bauunternehmen während der gesamtenPrototypenphase kostenlos.Über EnergiesprongIn Deutschland wird die Initiative für serielles Sanieren nach demEnergiesprong-Prinzip von der dena koordiniert, unterstützt vom GdWund vollständig finanziert durch das Bundesministerium für Wirtschaftund Energie (BMWi). Gemeinsam mit innovativen Unternehmen der Bau-und Wohnungswirtschaft wird das Energiesprong-Prinzip an dendeutschen Markt angepasst und ein erster Absatzmarkt entwickelt. DieTeilnahme an der Initiative ist kostenfrei.Weitere Informationen zur Energiesprong-Initiative sowie zumInnovation Day gibt es unter www.energiesprong.de. Dort können sichauch weitere interessierte Wohnungsunternehmen der Initiativeanschließen.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Kristina Zimmermann,Chausseestraße 128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-682, Fax: +49 (0)30 66 777-699, E-Mail:zimmermann@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell