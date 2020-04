Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Das FII-Institut (FII = Future Investment Initiative) beginnt seine Tätigkeit am 23. April mit der Ausrichtung einer exklusiven virtuellen Veranstaltung, die vom Unternehmer und Futurologen Dr. Peter H. Diamandis moderiert wird.Dieses erste Treffen markiert den Beginn einer Serie des FII-Instituts, die eine einflussreiche Gruppe führender Persönlichkeiten zusammenbringen wird, die über die COVID-19-Pandemie hinausblicken und ihre systemischen Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und das Potenzial von AI und modernster Innovation untersuchen werden, um bei weltweiten Gegenmaßnahmen behilflich zu sein.Die Serie des FII-Instituts wird eine regelmäßige Veranstaltungsreihe sein, die das ganze Jahr über laufen und im Oktober 2020 in die Future Investment Initiative einfließen wird.Als erstes Beispiel für interaktive und immersive Veranstaltungstechnologie wird diese Veranstaltung die wichtigsten Erkenntnisse aus der aktuellen Krise hervorheben, einen klaren Handlungsplan für die Zukunft aufzeigen sowie konkrete Lösungen und langfristige Empfehlungen aus den Sitzungen hervorbringen."Mit der ehrgeizigen Vision, die hellsten Köpfe in die Lage zu versetzen, eine bessere Zukunft für ALLE und mit ALLEN zu gestalten, wird das FII-Institut globale Führungskräfte und Experten zusammenbringen, um gemeinsam die Umsetzung innovativer Lösungen zu kultivieren und zu unterstützen", kommentiert der Vorstand des FII-Instituts, Seine Exzellenz Yasir Al-Rumayyan."Das FII-Institut ist eine gemeinnützige Stiftung der neuen Generation, die Ideen zur Lösung der globalen Herausforderungen von heute kuratiert und ihre Umsetzung ermöglicht, indem sie Technologien einsetzt, die das Potenzial haben, die Menschheit positiv zu beeinflussen", erklärt Richard Attias, CEO und Vorstandsmitglied des FII Instituts.Das FII-Institut wird sich zunächst auf vier wichtige Wirkungsbereiche konzentrieren, in deren Macht es liegt, die Menschheit positiv zu beeinflussen: Gesundheitswesen, Nachhaltigkeit, Robotik und künstliche Intelligenz.Um seine Mission zu erfüllen, kann das FII-Institut auf die umfangreichen Erfahrungen aus seinem Vorstand zählen; dazu gehören der Vorstandsvorsitzende Seine Exzellenz Yasir Al-Rumayyan, Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Reema Bint Bandar Al Saud, Senator Matteo Renzi, Herr Mohamed Alabbar, Professor Tony Chan, Dr. Peter H. Diamandis, Professor Adah Almutairi und Herr Richard Attias.Um mit den neuesten Nachrichten Schritt zu halten und mehr über das Future Investment Initiative Institute zu erfahren, folgen Sie dem FII-Institut bitte auf Twitter und LinkedIn und besuchen Sie die Website des FII-Instituts https://fii-institute.org/Über das FII-Institut:Das FII-Institut ist eine globale Stiftung der neuen Generation, die sicherstellt, dass die weltweit klügsten Ideen ihren Weg finden, um sich zu verwirklichen, zu skalieren und positive nachhaltige Auswirkungen auf die Menschheit zu erzielen.Mit seiner ehrgeizigen Vision, die hellsten Köpfe in die Lage zu versetzen, eine bessere Zukunft für ALLE und mit ALLEN zu gestalten, wird das FII-Institut globale Führungskräfte und Experten zusammenbringen, um gemeinsam konkrete Ideen zu kuratieren und zu verwirklichen, die die drängendsten gesellschaftlichen Probleme von heute lösen und gleichzeitig langfristige Plattformen schaffen, um die Zukunft der Menschheit neu zu gestalten.Plattformen sozialer Medien Twitter: @FIIKSALinkedIn: Future Investment InitiativeYouTube: Future Investment Initiative Instagram: @FIIKSAFlickr: Future Investment Initiative#CallToImpact und #ImpactOnHumanityWebsite: https://fii-institute.org/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1158839/FII_Institute_Logo.jpgPressekontakt:+971 4 360 6591media@futureinvestmentinitiative.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143822/4579158OTS: The Future Investment Initiative (FII) InstituteOriginal-Content von: The Future Investment Initiative (FII) Institute, übermittelt durch news aktuell