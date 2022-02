Nach Serie-C-Finanzierung über 187 Mio. USD: 10x Banking stellt drei neue Führungskräfte ein, um das globale Wachstum voranzutreiben

London (ots/PRNewswire) -10x Banking (https://www.10xbanking.com/) (10x) gibt heute die Ernennung von drei leitenden Vertriebs- und Marketingleitern bekannt, um die nächste Wachstumsphase des Anbieters von Core-Banking-Technologie voranzutreiben.Den Einstellungen war die Ankündigung des Unternehmens im Juni 2021 (https://www.10xbanking.com/learn/series-c-announcement) einer überzeichneten Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 187 Millionen USD vorausgegangen, die gemeinsam von Fonds geleitet wird, die von BlackRock und dem Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) verwaltet und von den bestehenden Investoren JPMorgan Chase, Nationwide, Ping An und Westpac unterstützt werden. 10x nutzt die Mittel, um Expansionspläne in neue Märkte zu unterstützen und in die Weiterentwicklung der cloudnativen SuperCore™-Plattform zu investieren.Seit 2016 konzentriert sich 10x auf die Entwicklung von SuperCore, der sicheren, zuverlässigen, skalierbaren und modularen Core-Banking-Plattform. SuperCore ist darauf ausgelegt, Produkte, Dienstleistungen und Kundenerlebnisse für Einzelhandels- und KMU-Kunden schneller und kostengünstiger bereitzustellen.SuperCore (https://www.10xbanking.com/platform) ermöglicht es Banken, ihre Kunden besser zu betreuen und intelligente Technologien zu nutzen, um für einen reellen Wandel zu sorgen. Im September 2021 gab Chase eine Partnerschaft mit 10x bekannt (https://www.10xbanking.com/learn/10x-banking-teams-up-with-chase-to-create-next-generation-digital-banking-platform), um den Einstieg in den britischen Privatkundenmarkt voranzutreiben. Zu den weiteren 10x-Kunden zählt auch Westpac, Australiens erste und älteste Bank, wo die neue Banking-as-a-Service (BaaS)-Plattform des Unternehmens, angetrieben durch SuperCore, bereits für viele neue Partnerschaften gesorgt hat. Unter anderem wird Afterpay seinen über 3 Millionen Kunden in Australien Transaktions- und Sparkonten sowie andere Cashflow-Management-Tools anbieten.„Mit dem Eintritt in unsere nächste Wachstumsphase stärkt die Qualitäts- und Finanzdienstleistungserfahrung, die diese neuen Mitarbeiter in der Geschäftsentwicklung in unser Unternehmen einbringen, unsere Fähigkeit, kundenorientierte Lösungen bereitzustellen, die das Erlebnis für jeden Kunden verbessern", erklärte Antony Jenkins (https://www.linkedin.com/in/antony-jenkins/), Gründer, Vorsitzender und CEO von 10x Banking.Lucy Heavens (https://www.linkedin.com/in/lucyheavens/) wird neue Marketingleiterin. Sie bringt eine Fülle an Erfahrungen in den Bereichen FinTech und RegTech mit ins Unternehmen, nachdem sie leitende Marketingfunktionen bei Wealth Dynamix, CUBE und SimCorp innehatte. Heavens ist außerdem Mitbegründerin von RegTech Women.Tom Phillips (https://www.linkedin.com/in/tom-phillips/) wird Senior Vice President für Geschäftsentwicklung in Europa. Phillips hat bereits für FinTech-Anbieter und Banken gearbeitet, darunter JPMorgan Chase & Co und die Deutsche Bank.Nicholle Lindner (https://www.linkedin.com/in/nicholle-lindner/) wird Regionalleiterin der APAC-Region. Lindner ist eine erfahrene Führungskraft in der Finanzdienstleistungsbranche, war als Beraterin für digitales Banking tätig und hatte leitende Positionen in der Bank- und Managementberatung bei Westpac, der Commonwealth Bank of Australia, der National Australia Bank, Unisys und Capgemini inne.Informationen zu 10x Banking10x Banking (10x) ist ein Finanztechnologieunternehmen und hat das Ziel, Banken von monolithischen auf Core-Banking-Lösungen der nächsten Generation umzustellen, die über das weltweit umfassendste und leistungsfähigste Cloud-native SaaS-Bankbetriebssystem bereitgestellt werden.Mit seiner sicheren, zuverlässigen, skalierbaren und modularen Core-Banking-Plattform SuperCore unterstützt 10x hochgradig anpassbare Produktverhaltensweisen und Rechnungslegungsregeln, lässt sich in die breiteren Technologiebestände der Banken integrieren und entspricht den jeweiligen lokalen und regionalen rechtlichen und betrieblichen Auflagen. SuperCore ermöglicht es Banken, Produkte, Dienstleistungen und Kundenerlebnisse schneller und kostengünstiger für Privat- und KMU-Kunden bereitzustellen.10x wurde 2016 von Antony Jenkins, dem ehemaligen Group CEO von Barclays, gegründet.Pressekontakt:Gary Webb,PR- und Kommunikationsmanager,E-Mail: hello@10xbanking.com,Lucy Heavens - +44(0)7387 287 722Original-Content von: 10x Banking, übermittelt durch news aktuell