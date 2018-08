Die Serie A bleibt live auf DAZN in Deutschland und Österreich

London/München (ots) -- DAZN und die Serie A verlängern ihre erfolgreiche Zusammenarbeitin Deutschland und Österreich um drei weitere Spielzeiten bis2021- Damit erleben Fußballfans auf DAZN Superstar Cristiano Ronaldobei seinem neuen Verein Juventus Turin- Zum Saisonauftakt gastiert Serienmeister Juventus Turin beiChievo Verona - DAZN zeigt das Spiel live am Samstag, 18.August, ab 18:00 UhrDAZN bleibt weiterhin die Heimat für Fans von italienischemSpitzenfußball! Der Livesport-Streamingdienst verlängert dieZusammenarbeit mit der Serie A und zeigt auch in den kommenden dreiSpielzeiten die Spiele der höchsten italienischen Spielklasse live.Damit erleben Fans auf DAZN unter anderem den mit Spannung erwartetenersten Auftritt von Superstar Cristiano Ronaldo bei seinem neuenVerein Juventus Turin.Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH sagt: "Wirfreuen uns sehr, dass wir die Serie A weiterhin auf DAZN zeigenkönnen. Die italienische Liga ist wichtiger Bestandteil unseresFußballangebots. Gemeinsam mit der Premier League, LaLiga, Ligue1 undden Highlight-Clips aller deutschen Bundesligaspiele bereits 40Minuten nach Abpfiff zeigt DAZN alle wichtigen europäischenTop-Fußballligen! Ab dieser Saison kommen noch 110 Livespiele derUEFA Champions League und alle 205 Spiele der UEFA Europa League dazu- damit wird DAZN zum wichtigsten Platz für Fußballfans."Cristiano Ronaldos Pflichtspiel-Debut für Juventus Turin live aufDAZNCR7, Cristiano Ronaldo, sorgte in diesem Sommer für denaufsehenerregendsten Transfer im europäischen Fußball: Nach neunJahren bei Real Madrid wechselt der dreifache FIFA Weltfußballer zumitalienischen Serienmeister Juventus Turin. Die Italiener, diezuletzt sieben Mal in Folge den Scudetto geholt haben, eröffnen dieSaison am Samstag (18.08.) ab 18:00 Uhr mit einem Auswärtsspiel beiChievo Verona. Fans in Deutschland und Österreich erleben das Spiellive und exklusiv auf DAZN. Direkt im Anschluss steigt das zweiteSpitzenspiel des ersten Spieltags live auf DAZN: Lazio Rom gegen SSCNapoli (18.08., ab 20:30 Uhr)Das komplette DAZN-Angebot weiterhin für EUR 9,99 pro Monat DAZNist für Sportfans weiterhin für EUR 9,99 pro Monat erhältlich -selbstverständlich mit sämtlichen Inhalten in HD. Neukunden erhalteneinen Gratis-Testmonat, danach bleibt DAZN jederzeit monatlichkündbar.ÜBER DAZNDAZN ist der Livesport-Streamingdienst, der es Fans erlaubt, Sportso zu erleben, wie sie es möchten. Egal ob live zu Hause, unterwegs,zeitversetzt oder im Rückblick, DAZN bietet über 8.000Live-Sportübertragungen pro Jahr und beinhaltet damit dasumfangreichste Sportangebot, das es jemals bei einem einzelnenAnbieter gegeben hat.Das Angebot beinhaltet neben Live-Berichterstattung der UEFAChampions League und UEFA Europa League, weitere europäischeTop-Fußball-Ligen wie Premier League und LaLiga sowie umfassendeHighlights aller Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga bereits 40Minuten nach Abpfiff. Das ausgedehnte Angebot weiterer Sportartenumfasst den besten US-Sport mit NBA, NFL, NHL und MLB, Tennis, Eis-und Feldhockey, Rugby, Boxen, Kampfsport, die umfangreichsteDarts-Berichterstattung aller Zeiten und vieles mehr. DAZN bieteteinen Gratismonat, kostet danach 9,99 EUR monatlich und kannjederzeit monatlich gekündigt werden.DAZN ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Japan,Kanada, und schon bald in den USA verfügbar und läuft auf nahezuallen webfähigen Geräten, unter anderem Smart TVs der führendenHersteller inklusive Samsung, LG, Sony, Panasonic und Philips, aufallen Android und iOS Smartphones und Tablets, Apple TV, Amazon FireTV, Google Chromecast sowie auf Xbox, PlayStation 3 und PlayStation 4Spielekonsolen.Weitere Informationen erhalten Sie unter http://media.dazn.comDAZN ist Teil der Perform Group, einer weltweit führendenMediengruppe im Bereich digitaler Sportinhalte. Weitere Informationenüber Perform finden Sie unter http://www.performgroup.com/Pressekontakt:Matthias Folkmann, Head of PR, DAZN DACHPerform Investment Germany GmbHMail: matthias.folkmann@dazn.comJan Hemme, Associate DirectorHill+Knowlton Strategies GmbHMail: jan.hemme@hkstrategies.comTel.: +49 30 288758 28Original-Content von: Perform Media Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell