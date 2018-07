Serial System: Das Ende oder geht es weiter?

Der Serial System-Schlusskurs wurde am 23.07.2018 an der Heimatbörse Singapore mit 0,135 SGD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Technologieverteiler".Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 7,83 liegt Serial System unter dem Branchendurchschnitt (36 Prozent). Die Branche "Semiconductors" weist einen Wert von 12,18 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

