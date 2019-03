Seraphim baut zukunftsweisende Halbzellen-Solarmodulfabrik in Shanxi in Nordchina

Finanztrends Video zu



Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Jiangsu Seraphim Solar SystemCo., Ltd. (Seraphim) teilte mit, dass es kürzlich ein neues Werk inder Provinz Shanxi in Nordchina aufgebaut hat, in dem hauptsächlichhocheffiziente Halbzellen-Module produziert werden sollen.Laut Seraphim, einem weltweit führen Solarproduktehersteller ausChina, wird im neuen Werk, das gemeinsam mit der Shanxi Lu'AnPhotovoltaics Technology Co. Ltd. errichtet wurde, hochmoderneFabrikausrüstung verwendet, um jährlich ein Gigawatt ultraeffizienteModule herzustellen, einschließlich standardmäßige Halbzellen-,Dualglas-Halbzellen- und bifaziale Halbzellen-Module.Das Werk wird Anfang Mai 2019 seinen Betrieb aufnehmen.Seraphim informierte, dass bei seinen bifazialen Produkten einedoppelte Schicht Glas mit fortschrittlichen beidseitigen PV-Zellengenutzt wird, die bis zu 25 Prozent mehr saubere Elektrizitäterzeugen als herkömmliche Module. Es wird erwartet, dass dieBifazial-Technologie aufgrund ihrer geringeren Stromerzeugungskosten(lower levelized cost of energy/LCOE) den Solarmarkt dominieren wird,und Seraphim unternimmt wichtige Schritte, um diese rasant wachsendeNachfrage zu erfüllen."Die hochautomatisierten Einrichtungen von Seraphim und Lu'Anzeichnen sich durch die neuesten intern entwickeltenQualitätskontrollsysteme aus, die jetzt die Herstellungskosten undden Managementaufwand um rund 50 Prozent reduzieren können. Unserultimatives Ziel ist es, die Seraphim-Marke zum Synonym fürkosteneffiziente, zuverlässige Produkte für all unsere Endnutzer zumachen", sagte Polaris Li, Präsident von Seraphim."Die Partnerschaft mit Seraphim markiert die Kooperation zwischenstaatlichen und privaten Unternehmen, um vorgelagerte undnachgelagerte Lieferketten zu verbinden", sagte Deng Ming, Vorstandvon Lu'An Photovoltaics Technology Co. Ltd., und er ergänzte, dass ervorausgesehen habe, wie diese Zusammenarbeit zur Verbesserung derProduktleistung, zur Steigerung des Umsatzes und zur Stärkung derWettbewerbsfähigkeit beitragen würde.Seit seiner Gründung im Jahr 2011 spezialisiert sich Seraphim aufForschung, Entwicklung, Produktion, Innovation und Vertrieb vonPhotovoltaikprodukten (PV). Bisher sind mehr als 6 GW mit SeraphimsProdukten in über 40 Ländern weltweit installiert worden.Lu'An Photovoltaics Technology Co. Ltd., eine Tochtergesellschaftder staatlichen Lu'an Group, zeichnet sich durch eine integrierteProduktionskapazität von 4,3 GW PV aus.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/833636/Jiangsu_Seraphim.jpgPressekontakt:Su Dan+86-151-1792-5061silviasu07@163.comOriginal-Content von: Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell