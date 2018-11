Seraphim Solar sichert sich 80-MW-Versorgungsvereinbarung in Vietnam

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Jiangsu Seraphim Solar SystemCo., Ltd. ("Seraphim") hat kürzlich neue richtungsweisendeVersorgungsvereinbarung für zwei separate PV-Projekte mit einerGesamtleistung von 80 MW in Vietnam unterzeichnet. Die Solarparkssind ein Gemeinschaftsprojekt von AMI Renewables of Vietnam und ACEnergy of the Philippines. Seraphim vereinbarte, die PV-Module füreinen geplanten Inbetriebnahmetermin Ende April 2019 zu liefern.Das erste 30-MW-BMT-Solarpark-Projekt wird in der Gemeinde Ea Pheund Krong Puk, Krong Pac District, Provinz Dak Lak, gebaut; daszweite 50-MW-KH-Solarpark-Projekt wird in der Gemeinde Cam An Nam,Cam Lam District, Provinz Khanh Hoa, errichtet. Beide Projekte werdenvon der ERS Energy Sdn Bhd, einem der führenden regionalenEPC-Anbieter in Südostasien mit Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia,realisiert."Wir fühlen uns geehrt, der einzige Modullieferant für dieseVorzeigeprojekte zu sein", sagte Polaris Li, Geschäftsführer vonSeraphim, "Dies ist das erste Projekt von Seraphim in Vietnam -weitere sind geplant. Vietnam ist derzeit der größte PV-Markt inSüdostasien, und die Leistung von Seraphim wird die Messlatte für denErfolg zukünftiger Projekte bilden.""Wir freuen uns sehr, mit Seraphim zusammenzuarbeiten," sagteJonathan Kan, Geschäftsführer von ERS Energy Sdn Bhd. "Wir waren vonihrer Professionalität und Bereitschaft, uns über entscheidendeProjektmeilensteine im Vorfeld zu informieren, zutiefst beeindruckt.Seraphim hat weltweit Solaranlagen mit einer Leistung von mehr alssechs Gigawatt installiert, deshalb sind wir davon überzeugt, dassdiese Zusammenarbeit zum Erfolgsrezept für Vietnam wird", fuhr erfort.Informationen zu SeraphimSeraphim wurde 2011 gegründet und hat in kurzer Zeit beachtlicheErfolge erzielt. Seraphim hat sich die Tier-1-Auszeichnung von BNEF,den Top-Performer-Status von DNV GL und die Treue von anspruchsvollenKunden auf der ganzen Welt verdient. Mit einer Gesamtkapazität von 3GW bedient Seraphim globale Kunden mit hochwertigen Produkten undprofessionellen Dienstleistungen. Bisher hat Seraphim Produkte miteiner Leistung von mehr als sechs Gigawatt in über dreißig Länderninstalliert.Informationen zu ERS EnergyERS Energy ist ein preisgekröntes Solarenergieunternehmen, das vorallem für Solar-Photovoltaik-EPCC und Systemintegration bekannt ist.Seine Leistungen reichen von großen Solaranlagen bis hin zu kleinenEinzelhandelssystemen. Die hochqualifizierten Mitarbeiter desUnternehmens haben bereits Solaranlagen mit einer Gesamtleistung, diesich schnell der 300-MW-Marke nähert, installiert. ERS Energy wurde2009 gegründet und hat Malaysias größten Solarpark errichtet, derweiter ausgebaut wird und zur Entwicklung der Infrastruktur fürerneuerbare Solarenergie in den ASEAN-Ländern beiträgt.Pressekontakt:Shirley Wang+86-25-8536-5756shirley.wang@seraphim-energy.comOriginal-Content von: Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell