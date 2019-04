Serabi Gold: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

An der Börse London notiert die Aktie Serabi Gold am 10.04.2019, 20:41 Uhr, mit dem Kurs von 40,67 CAD. Die Aktie der Serabi Gold wird dem Segment "Gold" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Serabi Gold auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für Serabi Gold liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Serabi Gold aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aus Analystensicht erhält die Serabi Gold-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Serabi Gold. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Serabi Gold daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Serabi Gold von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 0,08 und liegt mit 100 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 98,41. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Serabi Gold auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.