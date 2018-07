Serabi Gold: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Serabi Gold":

Per 23.07.2018 wird für die Aktie Serabi Gold am Heimatmarkt London der Kurs von 55 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gold".Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Serabi Gold einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Serabi Gold jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Serabi Gold-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Serabi Gold-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Serabi Gold vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 7,5 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -86,36 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (55 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Serabi Gold somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

