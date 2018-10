SeraCare kündigt die Markteinführung des erweiterten NTRK-Referenzmaterialpanels an

Ein wichtiges neues Instrument für Labore, die NTRK-Genfusionendurch Sequenzierung der nächsten Generation nachweisen wollenMilford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - SeraCare Life Sciences,ein Hersteller und führender Partner von globalen Herstellern vonIn-vitro-Diagnostika und klinischen Labors, gab heute dieMarkteinführung eines erweiterten RNA-Fusionsreferenzmaterialpanelsfür die neurotrophe Tropomyosin-Rezeptorkinase (NTRK) bekannt, das inZusammenarbeit mit Bayer entwickelt wurde. Das Seraseq(TM) NTRK FFPERNA-Referenzmaterial (https://seracare.com/Seraseq-FFPE-NTRK-Fusion-RNA-Reference-Material-0710-1031/) umfasst 15 klinisch signifikanteNTRK RNA-Fusionen der NTRK1-, NTRK2- und NTRK3-Gene und soll vonklinischen Labors verwendet werden, die ihren Nachweis mitSequenzierungs-(NGS)-Methoden der nächsten Generation validierenwollen. Die RNA-Fusionen sind in unserer Referenzzelllinie GM24385vertreten. Sie sind Formalin-fixiert und Paraffin-eingebettet, umtypische verarbeitete Tumorabschnitte darzustellen.TRK-Fusionsproteine sind ein primärer onkogener Faktor beimehreren Tumorarten bei Erwachsenen und Kindern. BeimTRK-Fusionskrebs fusioniert das NTRK-Gen mit einem nicht verwandtenGen, was zu einer Überexpression des TRK-Proteins undunkontrolliertem Zellwachstum führt. Da viele verschiedene Fusionendiese Überexpression verursachen können, bietet NGS eine idealePlattform, um nach diesen wichtigen Tumor-Biomarkern zu suchen, indemviele mögliche Genfusions-Paarungen untersucht werden.Bislang stellen NTRK-Genfusionen zwar wichtige Biomarker dar, ihreAnwesenheit wird aber nicht routinemäßig und nicht auf allenTestplattformen getestet. Eine weitere Herausforderung für Labore,die mit ihren NGS-Tests NTRK-Genfusionen nachweisen wollen, ist dieKnappheit an charakterisierten klinischen Proben für dieverschiedenen Fusionsgene. Dieses repräsentative Panel vonReferenzmaterialien für NTRK RNA-Fusion, das zusammen mitWissenschaftlern von Bayer entwickelt wurde, wird es Laborsermöglichen, die Fähigkeit, einige dieser wichtigen Fusionsgenezuverlässig über NTRK 1, 2 und 3 nachzuweisen, zu entwickeln und zuvalidieren."Wir freuen uns, dass unsere innovativeSeraseq-Referenzmaterialtechnologie zur Entwicklung dieserNTRK-RNA-Fusionsgene genutzt werden konnte und Laboren auf der ganzenWelt die Möglichkeit bietet, diese wichtigen Biomarker in ihremTestpanel zu validieren", so Russell Garlick, Chief ScientificOfficer bei SeraCare Life Sciences. "Noch wichtiger ist, dass Laboreaufgrund der präzisen Herstellung und der groß angelegtenVerfügbarkeit dieses Materials dazu beitragen können, die Messungdieser NTRK-Fusionen von der Probenvorbereitung über dieSequenzierung bis hin zur bioinformatischen Bewertung zustandardisieren.""Damit Patienten mit lokal fortgeschrittenen oder metastasiertensoliden Tumoren mit einer NTRK-Genfusion behandelt werden können,sind qualitativ hochwertige Tests mittels der Sequenzierung dernächsten Generation von entscheidender Bedeutung", sagt Dr. SvetlanaKobina, Head of Medical Affairs Oncology bei Bayer. "DiesesInstrument wird NGS-Testanbietern und professionellenTestorganisationen mehr Möglichkeiten bieten, um dieErkennungsverfahren für diesen wichtigen Krebs-Biomarker zu erweiternund zu verbessern. Bayer freut sich, mit SeraCare Life Sciences andiesem neuartigen Referenzmaterial zusammenzuarbeiten."Weitere Informationen zum NTRK FFPE RNA-Referenzmaterial erhaltenSie hier (https://seracare.com/Seraseq-FFPE-NTRK-Fusion-RNA-Reference-Material-0710-1031/).Informationen zu SeraCare Life Sciences, Inc.SeraCare verwirklicht das Versprechen der Präzisionsmedizin, indemes einen wichtigen Beitrag zum Verständnis von Krankheiten leistetund die Sicherheit der Diagnoseergebnisse gewährleistet. Unsereinnovativen Instrumente und Technologien gewährleisten nicht nur einesichere, effektive und genaue Durchführung von diagnostischen Assays,sondern schaffen auch ein Rahmenwerk für die Kontrolle,Zusammenstellung und Interpretation von Daten aus derPräzisionsdiagnostik. Unser Portfolio umfasst eine breite Palette vonProdukten, die unter anderem Technologien für Qualitätskontrolle,krankheitsbezogene Proben und Gewebe für Forschung und Entwicklung,verarbeitete biologische Materialien und Immunoassay-Reagenzienumfasst. Weitere Informationen finden Sie unter www.seracare.com.Folgen Sie SeraCare auf Twitter (@SeraCare(https://twitter.com/seracare)).Unternehmenskontakt:Heather DelCarpiniSeraCare Life Sciences, Inc.508.244.6429hdelcarpini@seracare.comwww.seracare.comLogo- https://mma.prnewswire.com/media/471197/SeraCare_Life_Sciences_Logo.jpgOriginal-Content von: SeraCare Life Sciences, übermittelt durch news aktuell