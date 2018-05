Sequana Medical gibt Aufnahme der alfapump® in die Clinical Practice Guidelines der EASL bekannt...

Zürich (ots) - Sequana Medical gibt Aufnahme der alfapump® in dieClinical Practice Guidelines der EASL bekannt und stellt Studie vor,der zufolge die physische Komponente der Lebensqualität ein Prädiktorfür die Mortalität bei refraktärem Aszites istDie Sequana Medical AG («Sequana Medical»), Herstellerinmarktreifer Medizintechnikprodukte, die sich mit Innovationen zurBehandlung von Leberkrankheiten und malignem Aszites einen Namengemacht hat, hat auf dem unlängst abgehaltenen International LiverCongress 2018 der EASL (European Association for the Study of theLiver) zwei wichtige Entwicklungen bekanntgegeben. Zunächst wurde dieAufnahme der alfapump® in die Clinical Practice Guidelines der EASLfür die Behandlung von Patienten mit dekompensierter Zirrhose[1]bekanntgegeben und anschliessend die Studie von MacDonald et al.vorgestellt, die gezeigt hat, dass die physische Komponente dergesundheitsbezogenen Lebensqualität (QoL) ein unabhängiger Prädiktorfür die Mortalität bei Patienten mit refraktärem Aszites ist.Die Clinical Practice Guidelines der EASL nehmen Bezug auf zweimultizentrische Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien zur alfapump®,die eine signifikante Verringerung von Anzahl und Volumen vonParazentesen bei Patienten mit fortgeschrittener Zirrhose undrefraktärem Aszites bei Verwendung der alfapump®[2],[3] nachweisenkonnten. Zudem wird eine multizentrische, randomisiert-kontrollierteStudie von Patienten mit refraktärem Aszites zitiert, die einenmedianen Rückgang der Anzahl an Parazentesen pro Monat um 85 % inBezug auf grossvolumige Parazentesen ergeben hat[footnoteRef:4]. Auchdie ernährungsspezifischen Parameter und die Lebensqualitätverbesserten sich bei Patienten, die im Rahmen dieser Studie mit demalfapump®-System behandelt wurden, ganz entscheidend.Der hohe Stellenwert der Lebensqualität für Patienten mit schweremAszites wurde in einer Studie von Stewart MacDonald et al.nachgewiesen. Die Analyse der Daten von 405 zirrhotischen Patientenmit schwerem Aszites, die an einer randomisiert-kontrollierte Studieteilgenommen hatten, zeigte, dass die physische Komponente dergesundheitsbezogenen Lebensqualität ein unabhängiger Prädiktor fürdie Mortalität bei diesen Patienten war. Der Studie zufolge geht einegeringe physische Komponente der Lebensqualität bei Patienten mitschwerem Aszites mit einer erhöhten Mortalität einher.Sowohl die multizentrische randomisiert-kontrollierte Studie (dieim Journal of Hepatology und in der Zeitschrift Quality of LifeResearch veröffentlicht wurde) als auch die entsprechendeMOSAIC-Studie (vorgestellt bei der Jahresversammlung 2017 derAmerican Association for the Study of Liver Diseases) ergaben, dassdie alfapump® zu einer klinisch relevanten Verbesserung dergesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Patienten mit refraktäremAszites führte.«Es ist sehr spannend, zu sehen, dass die Wissenschaftsgemeindedie immer zahlreicher werdenden klinischen Erkenntnisse, die derzeitfür die alfapump® vorhanden sind, ausgewertet hat. Die Zusammenarbeitmit vielen Medizinern, bei der die Vorteile der alfapump® inzahlreichen Studien mit unterschiedlichen Ausrichtungen (vonrandomisiert-kontrollierte Studien bis hin zu ?Real-World-Studien?nach der Markteinführung) nachgewiesen werden konnte, hatte in denvergangenen Jahren einen grossen Stellenwert für uns», erläutert GijsKlarenbeek, Consulting Chief Medical Officer bei Sequana Medical.«Dass die alfapump® jetzt in die Clinical Practice Guidelines derEASL aufgenommen wird, beweist, dass sich all unsere Mühen gelohnthaben.»«Wir freuen uns sehr, dass die alfapump® in die Clinical PracticeGuidelines der EASL aufgenommen wurden. Dieser wichtige Schritt fürdie alfapump® und Sequana Medical ist eine deutliche Anerkennung derumfangreichen Arbeit, die in Zusammenarbeit mit unseren Partnern imklinischen Umfeld durchgeführt wurde, um die Vorteile aufzuzeigen,die die alfapump® dieser wichtigen Patientengruppe bietet», so IanCrosbie, CEO bei Sequana Medical. «Die Veröffentlichung von MacDonaldet al. ist sehr interessant, weil sie aufzeigt, dass die physischeKomponente der Lebensqualität eng mit der Mortalität beizirrhotischen Patienten mit schwerem Aszites zusammenhängt. Wirkonnten wiederholt nachweisen, dass die alfapump® die Lebensqualitäterhöht - und dies ist zentrales klinisches Ziel bei der Behandlungdieser Patienten."Refraktärer Aszites (RA)Die Bildung von Aszites im Bauchraum ist eine übliche Folge einerZirrhose und einer der Hauptgründe für mit dieser Lebererkrankungzusammenhängende Krankenhausaufenthalte. Prognosen zufolge wird dieAnzahl von Zirrhose-Erkrankungen - und damit auch die Anzahl anAszites-Patienten - in Zukunft erheblich zunehmen, was zu einemgrossen Teil auf die steigende Prävalenz von nichtalkoholischerFettleber (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD) undnichtalkoholischer Steatohepatitis (NASH) zurückzuführen ist.Etwa 60 % der Zirrhose-Patienten entwickeln in den 10 Jahren nachder Diagnose Aszites. Bei schätzungsweise 10 % der Aszites-Erkranktenliegt sogar ein refraktärer Aszites vor, dem nicht mit Diuretika odereiner natriumarmen Ernährung begegnet werden kann. Die üblichsteBehandlungsmethode bei RA-Patienten ist die Parazentese, einelangwierige, invasive und schmerzhafte Prozedur, für die sich dieBetroffenen teilweise wöchentlich ins Krankenhaus begeben müssen, umdie überschüssige Flüssigkeit aus dem Bauchraum abzupunktieren. DieseUmstände schränken die Lebensqualität ganz erheblich ein. Oft müssendabei mehr als 5 Liter Flüssigkeit drainiert werden, weshalb man vongrossvolumiger Parazentese spricht.Die alfapump®Die von Sequana Medical entwickelte alfapump® ist eine vollständigimplantierbare, programmierbare, transkutan aufladebare,batteriebetriebene Pumpe zur Behandlung von refraktärem Aszites. DieAszites-Flüssigkeit wird in die Blase geleitet, sodass der Körper sieauf natürlichem Wege mit dem Urin ausscheiden kann. Die alfapump®verhindert die Ansammlung von Flüssigkeit im Bauchraum und die damitverbundenen Komplikationen. Die Lebensqualität und auch die Ernährungder Betroffenen verbessern sich und Krankenhausaufenthalte undBehandlungskosten werden potenziell reduziert. Dank der innovativenalfapump® DirectLink-Technologie können Daten zur Leistung der Pumpedirekt an den behandelnden Arzt weitergeleitet werden, der die Trägerder alfapump® dadurch effektiver beraten kann.Inzwischen wurden über 650 alfapump® Systeme implantiert und dasProdukt kann in Europa käuflich erworben werden.Hinweis an die RedakteureÜber Sequana Medical:Als Hersteller von marktreifen medizintechnischen Produkten hatsich Sequana Medical auf höchst innovative Geräte zur Behandlung vonLebererkrankungen und malignem Aszites spezialisiert und entwickeltausserdem Produkte zur Behandlung von Herzinsuffizienz und anderenFluid-Ungleichgewichtsstörungen.Bei ihrem ersten Produkt, der alfapump®, handelt es sich um einevollständig implantierbare, programmierbare, transkutan aufladebare,batteriebetriebene Pumpe zur Behandlung von refraktärem Aszites(chronische Ansammlung von Flüssigkeit im Bauchraum) aufgrund vonLeberzirrhose oder malignem Aszites mit einer Lebenserwartung von 6Monaten oder weniger. Die alfapump® bietet eine echte Alternative zurgrossvolumigen Parazentese, einer langwierigen, invasiven undschmerzhaften Prozedur, für die sich die Betroffenen teilweisewöchentlich ins Krankenhaus begeben müssen, um die überschüssigeFlüssigkeit aus dem Bauchraum abzupunktieren. Die alfapump® leitetdie Aszites-Flüssigkeit in die Blase weiter, von wo aus der Körpersie auf natürlichem Wege mit dem Urin ausscheiden kann, undverhindert somit die Ansammlung von Flüssigkeit im Bauchraum und diedamit verbundenen Komplikationen. Die Lebensqualität und auch dieErnährung der Betroffenen verbessern sich und Krankenhausaufenthalteund Behandlungskosten werden potenziell reduziert. Dank derinnovativen alfapump® DirectLink-Technologie können Daten zurLeistung der Pumpe direkt an den behandelnden Arzt weitergeleitetwerden, der die Träger der alfapump® dadurch effektiver beraten kann.Die alfapump® hat die CE-Kennzeichnung erhalten und kann in Europakäuflich erworben werden. In den USA wird die alfapump® derzeit imRahmen einer IDE-Studie geprüft. Die Zwischenergebnisse derentsprechenden MOSAIC-Studie wurden im Oktober 2017 auf derAASLD-Tagung präsentiert.Auf der Grundlage der Erfahrungen, die Sequana Medical beiEntwicklung, Herstellung und Vertrieb der alfapump® gesammelt hat,und mithilfe seines umfangreichen Portfolios an geistigem Eigentumist es Sequana Medical gelungen, ganz neue Chancen zur Behandlung vonHerzinsuffizienz und anderen Fluid-Ungleichgewichtsstörungen zuschaffen.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich in der Schweiz konntebereits zahlreiche bedeutende Investoren wie NeoMed Management, LifeScience Partners, VI Partners, Biomed Invest, Capricorn Health Tech,Entrepreneur's Fund und Salus Partners gewinnen. Mehr Informationenunter www.sequanamedical.com.[1: The European Association for the Study of the Liver: EASLClinical Practice Guidelines for the management of patients withdecompensated cirrhosis. The European Association for the Study of the Liver: EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 2018, https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.024

Bellot P., Welker MW., Soriano G., von Schaewen M., Appenrodt B., Wiest R. et al.: Automated low flow pump system for the treatment of refractory ascites: a multi-center safety and efficacy study. J Hepatol 2013; 58: 922-927.

Stirnimann G., Berg T., Spahr L., Zeuzem S., McPherson S., Lammert F. et al.: Treatment of refractory ascites with an automated low-flow ascites pump in patients with cirrhosis. Aliment Pharmacol Ther 2017; 46: 981-991.

Bureau C., Adebayo D., Chalret de Rieu M., Elkrief L., Valla D. et al.: Alfapump® system vs. large volume paracentesis for refractory ascites: A multicenter randomized controlled study. J Hepatol 2017; 67: 940-949.