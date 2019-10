September 2019: 0,7 % mehr Erwerbstätige als im Vorjahresmonat / Beschäftigungszuwachs um 327 000 Personen gegenüber September 2018

Wiesbaden (ots) - Im September 2019 waren nach vorläufigen Berechnungen desStatistischen Bundesamtes (Destatis) rund 45,3 Millionen Personen mit Wohnort inDeutschland (Inländerkonzept) erwerbstätig. Gegenüber September 2018 nahm dieZahl der Erwerbstätigen um 0,7 % zu (+327 000 Personen). Die Veränderungsrategegenüber dem Vorjahreszeitraum hatte im Dezember 2018 noch 1,2 %, im Januar2019 dann 1,1 % und zuletzt im August 0,8 % betragen. Damit setzte sich derBeschäftigungszuwachs weiter fort, seine Dynamik schwächte sich im Laufe desJahres 2019 jedoch ab.Leichter Anstieg der Erwerbstätigenzahl gegenüber August 2019Im Vormonatsvergleich stieg die Zahl der Erwerbstätigen im September 2019 nachvorläufigen Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung um 221 000 Personen (+0,5 %)und entwickelte sich somit schwächer als im Durchschnitt der letzten fünf Jahreim Monat September (+264 000 Personen). Saisonbereinigt, das heißt nachrechnerischer Ausschaltung der üblichen jahreszeitlich bedingten Schwankungen,nahm die Erwerbstätigenzahl im September 2019 gegenüber August 2019 leicht um 10000 Personen zu.Erwerbstätigenzahl im 3. Quartal 2019 um 0,8 % höher als im 3. Quartal 2018Im Durchschnitt der Monate Juli bis September 2019 gab es nach vorläufigenBerechnungen rund 45,4 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland(Inlandskonzept). Damit stieg die Zahl der Erwerbstätigen im 3. Quartal 2019 imVergleich zum Vorjahresquartal um 0,8 % (+356 000 Personen). AusführlicheErgebnisse zum 3. Quartal 2019 erscheinen am 18. November 2019.Bereinigte Erwerbslosenquote unverändert bei 3,1 %Nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung waren im September 1,32 MillionenPersonen erwerbslos. Das waren 106 000 Personen weniger als im Vorjahresmonat(-7,7 %). Bereinigt um saisonale und irreguläre Einflüsse betrug dieErwerbslosenzahl ebenfalls 1,32 Millionen Personen. Sie blieb damit im Vergleichzum Vormonat konstant. Die bereinigte Erwerbslosenquote im September 2019 lagunverändert bei 3,1 %.Tief gegliederte Daten und lange Zeitreihen können in der DatenbankGENESIS-Online abgerufen werden: Die Daten zu Erwerbstätigen aus derErwerbstätigenrechnung sind unter den Tabellennummern 13321-0001 (Monate),13321-0002 (Quartale) beziehungsweise 81000-0011 (Jahre) verfügbar. Die Daten zuErwerbstätigen und Erwerbslosen aus der Arbeitskräfteerhebung können unter derTabellennummern 13231-0001 bis 13231-0003 (Monate) abgerufen werden.Methodische HinweiseDie Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung und aus derArbeitskräfteerhebung unterscheiden sich. Die Abweichungen sind auf dieunterschiedlichen eingesetzten Konzepte der beiden Statistiken zurückzuführen.Nähere Hinweise zu den Hintergründen der Ergebnisunterschiede zwischenArbeitskräfteerhebung und Erwerbstätigenrechnung finden Sie in den Erläuterungenzur Statistik.Neben der Erstberechnung der Erwerbstätigenzahl für September 2019 wurden auchdie vorläufigen monatlichen Ergebnisse zur Erwerbstätigkeit für das Jahr 2019neu berechnet. Hierbei wurden alle zum jetzigen Berechnungszeitpunkt zusätzlichverfügbaren erwerbsstatistischen Quellen einbezogen. Aus der Neuberechnungresultierten für die monatlichen ErwerbstätigenzahlenVorjahresveränderungsraten, die in den Monaten April, Mai und August jeweils um0,1 Prozentpunkte höher liegen als die bisher veröffentlichten Ergebnisse.Erwerbstätige und Erwerbslose werden nach dem Erwerbsstatuskonzept derInternationalen Arbeitsorganisation (ILO) gezählt. Die ausgewieseneErwerbslosigkeit darf deswegen nicht mit der registrierten Arbeitslosigkeitverwechselt werden, die von der Bundesagentur für Arbeit entsprechend demSozialgesetzbuch veröffentlicht wird. Für die Berechnung der Erwerbslosenquotenwerden im Europäischen Statistischen System einheitlich die Ergebnisse derArbeitskräfteerhebung zugrunde gelegt.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:für den Bereich der Erwerbstätigenrechnung:Telefon: +49 (0) 611 / 75 26 33,für den Bereich der Arbeitskräfteerhebung:Telefon: +49 (0) 611 / 75 33 64,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell