Sepsis in Deutschland: Bis zu 20.000 vermeidbare Todesfälle

In Deutschland wird die Sepsis dramatischunterschätzt. Die Folgen sind bis zu 20.000 vermeidbare Todesfällepro Jahr - oder 55 Tote pro Tag. Das Uniklinikum Greifswald zeigt mitseinem Programm "Sepsisdialog", wie man es besser machen kann. DieSepsis ist weltweit die Nummer Eins unter den vermeidbarenTodesursachen.

Vielleicht ist Greifswald nicht der Nabel der Welt. Doch in SachenSepsis hat sich die Stadt im Nordosten von Mecklenburg-Vorpommerneinen Ruf erarbeitet, der weit über die Grenzen Deutschlandshinausgeht. Durch gezielte Qualitätsmaßnahmen ist es dort gelungen,die Sterblichkeit als Folge der Blutvergiftung gegenüber dembundesdeutschen Durchschnitt deutlich zu senken. Dafür gab es im Jahr2017 sogar den World Sepsis Award der Organisation Global SepsisAlliance (GSA). Deren Mission: eine Welt frei von Sepsis.Das dürfte ein langer Weg werden - und für Deutschland sogar einbesonders steiniger. Denn beim Management der Sepsis ist das Land imbesten Fall nachlässig. "Die Folge sind 15.000 bis 20.000 vermeidbareTodesfälle durch Ignoranz", wie der Journalist Helmut Laschet in demArtikel "Sepsis - ein deutscher Skandal" für dengesundheitspolitischen Informationsdienst Implicon schreibt. SeineAnalyse: "Prinzipiell vorhandenes medizinisches Wissen wird nichtkonsequent angewandt."Sepsis: die fehlgeleitete Reaktion des Körpers auf eine InfektionSepsis ist, wenn Infektionen im Körper außer Kontrolle geraten;sie ist die aggressivste Form einer Infektion, ausgelöst durchBakterien, Viren oder Pilze und deren Gifte. In dem Versuch, eineInfektion zu bekämpfen, kommt es zu einer übermäßigen Reaktion. DerPatient ist in dem Moment weniger durch den Angriff von Bakterien,sondern durch die fehlgeleitete Reaktion seines Körpers auf diesenAngriff gefährdet. Ursache können etwa Wund- und Harnwegsinfektionen,Lungenentzündungen, eine Bauchfellentzündung oder eine Grippe sein.Die fehlgeleitete Antwort kann in kürzester Zeit zu einem Versagenverschiedener Organe führen. Die Sterblichkeit, so die Autoren desGreifswalder Sepsisdialogs, liegt zwischen 20 und 50 Prozent. Sie istdamit deutlich höher als bei Herzinfarkt oder Schlaganfall.Eine Sepsis kann jeden treffen. Besonders gefährdet sind abernicht nur Ältere, sondern auch Kinder unter einem Jahr oder Menschenmit chronischen Erkrankungen oder solche, denen eine Milz fehlt. Wieman einer Sepsis vorbeugt, wie man sie erkennt und behandelt, zeigtdas Youtube-Video "Sepsis ist ein medizinischer Notfall":https://bit.ly/2Dz7tSd. Ist die Sepsis da, ist Zeit einentscheidender Faktor.Der deutsche Sepsis-Skandal fängt damit an, dass niemand diegenauen Zahlen kennt. Offiziell geht man hierzulande von 233.000Sepsis-Fällen jährlich aus. Andere Zahlen sprechen von mehr als320.000 Betroffenen. Legt man Vergleichszahlen aus anderen Ländern zuGrunde - z.B. aus Krankenakten in den USA oder Schweden - könnten esaber auch 410.000 bis 571.000 Fälle sein. Nun könnte man meinen, dassin einem Land, in dem es zu jedem Vorgang eine Akte gibt, die Zahlder Sepsis-Betroffenen leicht feststellbar sein müsste. Das ist abernicht so. Denn landet ein Patient auf der Intensivstation, kann eszwar sein, dass seine Beatmung dokumentiert ist, nicht aber diedahinterliegende Ursache. Die Sepsis verschwindet aus den Akten. Einehohe Dunkelziffer sorgt dafür, dass sie als Krankheitsgeschehenunterschätzt wird. Fehl- und Unterdokumentation ist einer der größtenFeinde im Kampf gegen Todesfälle, die eigentlich nicht sein müssten.Andere Zahlen hingegen kennt man: Im Vergleich zu anderen Ländernist die Mortalitätsrate infolge einer Sepsis in Deutschland mit rund42 Prozent hoch. In Großbritannien etwa liegt sie bei 32, in den USAbei 23,5 und in Australien bei rund 18,5 Prozent. Woran das liegt,darauf gibt eben das erwähnte Beispiel Greifswald eine Antwort. DerSepsisdialog ist ein Qualitätssicherungsprogramm. Das Team um Dr.Matthias Gründling setzt auf:- konsequente Schulungen und Fortbildung von Ärzten undPflegekräften- Datenerfassung und Auswertung inkl. der Entwicklung eineseigenen Computerprogramms- konsequentes Screening der Patienten- Fallbesprechungen und Feedback- Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit- Antibiotikagabe innerhalb einer Stunde- eine Vollzeitkraft als Sepsisschwester.Die Ergebnisse sind beeindruckend: Die Sterblichkeit in Greifswaldist von rund 45 Prozent (2014) auf 31 Prozent (2017) gesunken - dasbedeutet eine relative Senkung der Sterblichkeit um ein Drittel.Übertragen auf den bundesdeutschen Maßstab bedeutet das, dass 15.000bis 20.000 Todesfälle vermieden werden könnten. "Im internationalenMaßstab ist Greifswald kein Wunder, sondern Ergebnis sorgfältigerQualitätsarbeit, die offenbar in den Gesundheitssystemen andererLänder einen wesentlich höheren Stellenwert hat", schreibt Laschet imImplicon.Auffallend ist, dass sich mit der Umsetzung desQualitätssicherungsprogramms die Sepsis-Fallzahlen in Greifswaldzunächst verdoppelten. Es ist das Ergebnis konsequenten Screeningsder Patienten und dürfte ein weiterer Hinweis darauf sein, wie vieleSepsisfälle gar nicht erst als solche erkannt werden. Symptome einerSepsis werden oft anderen Krankheiten zugerechnet - ein Fehler mitfatalen Folgen. "Die deutsche Praxis des Umgangs mit Sepsisverursacht tausendfach schweres Leid der Angehörigen durchvorzeitigen Tod ihrer Kinder, Ehepartner, Eltern oder Freunde",schreibt Laschet. "Überleben die Betroffenen [...] sind sie nichtselten lebenslang behindert: durch Hirnschädigungen, Gehörverlustoder Amputationen. Lebenspläne werden zunichte gemacht, vorzeitigeInvalidität ist eine der gravierenden Folgen. Sepsis ist somit eineKrankheit, die nicht nur innerhalb des Gesundheitswesens erheblicheKosten verursacht, sondern gesamtgesellschaftlich hohe monetäre undnicht monetäre Schäden anrichtet."Der Sepsis-Skandal: in der Politik noch nicht angekommenIn der Gesundheitspolitik ist die Problematik nur teilweiseangekommen. Immerhin: Auf Antrag der Patientenvertreter imGemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) wurde die Entwicklung einesQualitätssicherungsverfahrens beschlossen, das zukünftig für Klinikenin Deutschland verpflichtend gelten soll. Doch bis es umgesetzt ist,dürften Jahre vergehen.Einen Beitrag allerdings können alle leisten: sich impfen lassen.Denn die beste Vorsorge gegen die Sepsis ist die Vorbeugung einerInfektion - und genau das können Impfstoffe. So weisen medizinischeLeitlinien aus, dass Menschen, die ihre Milz verloren haben,unbedingt gegen Pneumokokken, Meningokokken, Haemophilus und Grippegeimpft sein sollten, weil sie ein erhöhtes Risiko fürlebensbedrohliche Infektionen haben. Die Realität sieht anders aus -es ist nur ungefähr die Hälfte dieser Personengruppe geimpft. EinTrauerspiel sind hierzulande auch die Durchimpfungsraten gegen Grippe- bei Menschen über 65 Jahren sind es gerade mal ein Drittel, diesich für den Impfschutz entscheiden.Unkenntnis, mangelhafte Organisation, eine laxe Präventionspolitikund ihre Impflücken - all das sorgt tagtäglich in Deutschland für 55Tote, die nicht sterben müssten. Sepsis gilt weltweit als die NummerEins unter den vermeidbaren Todesursachen. Das Beispiel Greifswaldzeigt eindrucksvolle und machbare Verbesserungen. Noch einmalLaschet: "Es ist nicht nachvollziehbar, warum es Jahre dauern muss,dies zu einem verbindlichen Standard zu machen."