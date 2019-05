Sepp Maier neuer Golf-Botschafter für Irland

Frankfurt am Main (ots) - Irland, die grüne Insel, ist ein beliebtes Ziel fürGolfer. Kaum ein anderes Land bietet eine so große Vielfalt weltberühmter LinksCourses oder Parklandplätze, die zudem von Deutschland aus in rund zweiFlugstunden erreichbar sind. Ein Höhepunkt steht vom 14. bis 21. Juli inNordirland an: Die Open kehrt nach 1951 zum zweiten Mal zum Royal Portrush GolfClub zurück.Um die Präsenz auf dem deutschen Markt weiter zu intensivieren, hat TourismIreland den früheren Weltklasse-Torhüter Sepp Maier zum Golf-Botschafter fürIrland und Nordirland ernannt. Der mehrfache Deutsche Meister, Welt- undEuropameister ist seit Jahren Fan der Golf-Vielfalt Irlands. "Mit Irland undNordirland verbinde ich einige meiner schönsten Golferlebnisse - nicht zuletztmein Hole-in-One auf dem Ryder Cup-Platz des K Club", sagt Maier. Derbegeisterte Golfer hat in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Golftourenin alle Regionen der Insel Irland unternommen und ist ein absoluter Experte inSachen Golf in Irland. "Mit Sepp Maier haben wir eine Persönlichkeit alsGolf-Botschafter gewonnen, die mit ihrem Sportsgeist, ihrem Enthusiasmus undnicht zuletzt auch mit ihrem Humor perfekt zur Mentalität und dem GolfsportIrlands passt", erklärt Kristina Gauges, Consumer Marketing Manager bei TourismIreland in Frankfurt.Derzeit bereist Sepp Maier mit einem Team von Tourism Ireland wieder die grüneInsel und besucht einige spektakuläre Plätze, darunter den Royal Portrush GolfClub. Von seinen Eindrücken wird er in Videos und Fotoreportagen berichten, dievon Tourism Ireland auf der Webseite www.ireland.com und über die entsprechendenSocial Media-Kanäle veröffentlicht werden.Im Zuge der Zusammenarbeit werden Golf-Gruppenreisen angeboten, die von SeppMaier persönlich begleitet werden. Der renommierte FrankfurterGolfreise-Spezialist Classic Golf Tours (www.classicgolftours.de) wird im Herbst2019 die erste Irlandreise auflegen.Link:Media-Room-Download: https://go.irlnd.co/cezuxPressekontakt:Die Irland Information Tourism Ireland ist die touristischeMarketing-Organisation der Insel Irland: www.ireland.com /Pressekontakt: presse@tourismireland.com, https://media.ireland.comOriginal-Content von: Irland Information Tourism Ireland, übermittelt durch news aktuell