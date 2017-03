Separate Wohneinheiten: Die flexiblen Lösungen von RENSCH-HAUS / Von der Einliegerwohnung bis zum Zweifamilienhaus - der Holzfertighaushersteller aus der Rhön reagiert auf steigende Nachfrage (FOTO)

Kalbach-Uttrichshausen (ots) -Immer mehr Bauinteressierte entdecken die Vorteile separaterWohnungen für sich - in Form von Mehrgenerationenhäusern,Einliegerwohnungen oder Doppelhaushälften. Die HausmanufakturRENSCH-HAUS reagiert auf das Interesse mit neuen Angeboten in gleichzwei Hauslinien: mit einer Erweiterung der cleveren Hausreihe CLOUund dem speziell entwickelten Hausprogramm Twinline R.Häuser von RENSCH-HAUS mit separater Wohneinheit bieten eine MengeVorteile: Optimale Grundstücksausnutzung und geringererEnergieverbrauch sind als erstes zu nennen. In einemMehrgenerationenhaus wird der Alltag einer Familie durch dasZusammenspiel von Jung und Alt enorm erleichtert. Sinnvoll ist auchdie berufliche Nutzung der zusätzlichen Wohnräume als Büro, Studiooder Praxis. Wer sein Haus mit einer Einliegerwohnung baut, hat alsVermieter zusätzliche Einkünfte und spart Steuern - eine clevereVorgehensweise, um die Finanzierung des neuen Hauses zu erleichtern.Zudem gibt es die Förderangebote der KfW-Bank.Separate Wohneinheiten - doppelte Fördermittel beiEnergieeffizienzDie KfW-Bank fördert im Rahmen ihres Programms "EnergieeffizientBauen" Effizienzhäuser mit einem zinsgünstigen Darlehen von 100.000Euro für jede Wohneinheit. Dazu können Bauherren bis zu 15.000 EuroTilgungszuschuss erhalten, der ihren KfW-Kredit spürbar reduziert unddie Laufzeit erheblich verkürzt. Je besser derKfW-Effizienzhaus-Standard ist, desto höher ist der Zuschuss derKfW-Bank. Als Wohneinheit gilt eine abgeschlossene Wohnung miteigenem Zugang, Kochgelegenheit, fließend Wasser und Toilette, diezur dauerhaften Wohnnutzung geeignet und dazu bestimmt ist. - Quelle:http://ots.de/NbkSUBauherren, die mit RENSCH-HAUS ein Holzfertighaus mit einerzusätzlichen Wohneinheit bauen, können somit ein zinsgünstigesKfW-Darlehen in Höhe von 200.000 Euro erhalten und dieses bei einemKfW-Effizienzhaus-Standard 40 Plus um den maximalen Tilgungszuschussin Höhe von 30.000 Euro (15.000 Euro pro Wohneinheit) reduzieren. Beizwei zusätzlichen Wohneinheiten würden sich das zinsgünstige Darlehensowie der Tilgungszuschuss verdreifachen.RENSCH-Häuser auf Fundamentplatte erfüllen serienmäßig dieKriterien eines KfW-Effizienzhauses 40 für ein gleichbleibend gutesWohnklima und langfristig niedrige Energiekosten. Auch bei derEntwicklung der neuen Hauslinien hat das Holzfertighausunternehmenalle KfW-Fördermittel-Voraussetzungen für separate Wohneinheitenberücksichtigt.Optional ist ein Upgrade auf ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus mit demAktionspaket von RENSCH-HAUS durch Montage einer Photovoltaikanlagemit direkter Strom-Speicherung möglich. Somit können sich angehendeBauherren die maximale Fördermöglichkeit der KfW-Bank sichern.CLOU - die cleveren Häuser von RENSCH-HAUSDas Hausprogramm für Bauherren mit einem Gespür für ein optimalesPreis-Leistungsverhältnis ist wegen der großen Nachfrage nach Häusernmit zusätzlichen Wohneinheiten um fünf weitere moderne Eigenheimeerweitert worden, so zum Beispiel das Einfamilienhaus CLOU 202 mitwandlungsfähiger Einliegerwohnung im Dachgeschoss oder das großeZweifamilienhaus CLOU 254. Letzteres ist geprägt durch dieKombination aus einem Satteldach mit einem weiteren Giebel mitSchleppdach. Auf jeder Etage hält dieses Haus eine vollwertigeWohneinheit bereit und ermöglicht auf diese Weise entweder dasungestörte Wohnen mehrerer Generationen oder eine komfortable Art derVermietung. Link: http://ots.de/rmAK9Die Antwort auf steigendes Interesse am gemeinsamen Wohnen:Twinline RSieben intelligent geplante Grundrisse stellt RENSCH-HAUS unterdem Namen Twinline R vor, eine Hausreihe, die sich auf gesonderteWohneinheiten spezialisiert hat. Von der beeindruckenden Stadtvillaüber moderne und klassische Zweifamilienhäuser bis hin zurDoppelhaushälfte finden sich hier individuell nutzbare Wohnkonzepte.Die durchdachte Raumaufteilung orientiert sich an den Bedürfnisseneines modernen Familienlebens. Zeitgemäße Architektur undgeschmackvolle Fassadengestaltung erfüllen höchste Ansprüche an dieoptische Erscheinung des Wunschhauses. Im Zusammenspiel mit demserienmäßigen, diffusionsoffenen Dämmkonzept thermo-around aktiv vonRENSCH-HAUS bietet Twinline R ein rundum gelungenesfamilienfreundliches, nachhaltiges und modernes Wohnerlebnis. Link:http://ots.de/p0hMuWeitere Details zu den Häusern und Informationen rund ums Bauenhalten die RENSCH-HAUS Fachberater für alle Bauinteressenten bereit.Pressekontakt:RENSCH-HAUS GMBHChristoph WinterMottener Straße 1336148 Kalbach-UttrichshausenTelefon 09742 91-0info@rensch-haus.comwww.rensch-haus.comOriginal-Content von: Web-aktiv Internetagentur f?r TYPO3 & Online-Marketing, übermittelt durch news aktuell