Seoul Tourism Organization startet Marketing, um MICE zur IMEX, der weltweit größten Messe für MICE, zu locken

Frankfurt, Deutschland und Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Der Stand in Seoul wird vom 29. Mai bis 2. Juni betrieben- Gemeinsame Marketingprogramme mit der Seoul MICE Alliance (SMA)- Signal für Seouls vorausschauendes internationales Marketing zur Förderung der Erholung der MICE-BrancheDie Seoul Tourism Organization (CEO/Präsident KIL Ki-Yon) kündigte ihre Teilnahme an der IMEX an, der weltgrößten MICE-Messe, die dieses Jahr vom 29. Mai bis 2. Juni drei Tage lang in Frankfurt stattfindet. Im Einklang mit der Wiederaufnahme des internationalen Tourismus und der MICE-Branche plant die STO, mit präventiven Marketingaktivitäten internationale MICE-Teilnehmer für die IMEX Frankfurt 2022 zu gewinnen.Die IMEX, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert, ist eine speziell für die MICE-Branche konzipierte Messe, die 14.000 Besucher aus 170 Ländern und mehr als 70.000 Geschäftstreffen anzieht. Die Erwartungen für dieses Jahr sind sehr hoch, da man darauf achtet, wie anders oder ähnlich die internationalen Veranstaltungen, die in den letzten beiden Jahren wegen der Pandemie abgesagt wurden, dieses Jahr im Vergleich zu den Vorjahren sein werden.Die Seoul Tourism Organization bereitete gemeinsame Marketingaktivitäten mit den teilnehmenden Mitgliedern der Seoul MICE Alliance vor, darunter Gruppenpräsentationen, um potenzielle Kunden für ihre MICE-Veranstaltungen nach Seoul zu locken. Einkäufer können ein PSA-Treffen mit acht SMA-Mitgliedern - Channel K, Euras Tech, People & Value, Grand Hyatt Seoul, Lotte Hotels Seoul, Sofitel Ambassador Seoul, VIAGEM, Communistar - im Voraus über die offizielle Website reservieren oder während der Veranstaltung vorbeikommen.Außerdem bereitete STO unterhaltsame und fesselnde Veranstaltungen vor, die auf weltweit beliebten K-Inhalten basierten, wie z. B. Dramaserien wie Squid Game, um die Aufmerksamkeit der MICE-Veranstalter zu gewinnen: Dalgona schnitzen, Chimaek (Huhn + Bier) vernetzen, koreanische Namen auf traditionelle koreanische Fächer schreiben und Fotos mit K-Pop-Stars machen, die die Hallyu-Kultur weltweit anführen.PARK Jin hyeok, Direktor des Seoul Convention Bureau, sagte: „Wir gehen davon aus, dass unsere Teilnahme an der diesjährigen IMEX-Messe ein bedeutender Beitrag zur Wiederbelebung der Stellung Seouls als umfassender MICE-Standort sein wird. Mit den erfahrenen und sachkundigen Mitgliedern der Seoul MICE Alliance werden wir unser Marketing in Übersee fortsetzen, um die Position der Stadt als beste MICE-Stadt der Welt zu stärken."