Seoul Semiconductor führt kompakte Acrich LED-Treiber mit der fünffachen Leistungsdichte herkömmlicher Treiber ein (FOTO)

Ansan, Südkorea (ots) -LED-Treiber der Serie MicroDriver in 10 Modellen für Anwendungenmit 900 - 2400 Lumen erhältlichSeoul Semiconductor, ein weltweit führender Hersteller voninnovativen LED-Produkten und LED-Technologie, hat eine Serieultrakompakter LED-Treiber mit einer fünf Mal höheren Leistungsdichteim Vergleich zu herkömmlichen LED-Treibern entwickelt. DieMicroDriver-Serie auf Grundlage der patentierten Acrich-Technologievon Seoul Semiconductor bietet eine Ausgangsleistung von mehr als 24Watt bei einer Leistungsdichte von 20 Watt/Kubikzoll gegenüberbisherigen Treibern mit 3 bis 5 Watt/Kubikzoll. Mit Abmessungen vonnur 1,5" x 1,1" x 0,8" (38 mm x 28 mm x 20,5 mm) ist der MicroDriver80 Prozent kleiner als herkömmliche LED-Treiber und bietetLichtdesignern die Möglichkeit, ultradünne und neuartige Leuchten beiflimmerfreiem Betrieb zu entwickeln."Die neuen LED-Treiber der MicroDriver-Serie werden einen enormenEinfluss auf externe Wandler haben und es Lichtgestalternermöglichen, Größe, Gewicht und Volumen ihrer Leuchten erheblich zureduzieren", erläuterte Keith Hopwood, Executive Vice-President vonSeoul Semiconductor. "Diese bahnbrechende Größenreduzierung derMicroDriver-Serie ist das Ergebnis der fortlaufenden Investition desUnternehmens in Acrich, die Hochvolt-LED-Technologie, von der dieKunden aufgrund der geringeren Größe, höheren Effizienz undniedrigeren Kosten profitieren."Die LED-Treiber der MicroDriver-Serie sind ideal fürBeleuchtungskonzepte geeignet, bei denen Wandlampen, Spiegelleuchten,Downlights und Einbauleuchten zum Einsatz kommen. Die geringere Größeder MicroDriver-Serie ermöglicht nun die Nutzung von LED-Lichtquellenfür diese Anwendungen, was vorher aufgrund der sperrigenherkömmlichen LED-Treiber nicht möglich war. So können Halogenlampenausgetauscht werden, ohne dass eine großflächige Aussparung für denTreiber erforderlich ist oder die Lichtausbeute abnimmt.Die LED-Treiber der MicroDriver-Serie eignen sich hervorragend fürLeuchten von bis zu 2.400 Lumen und ihre kompakte Größe ermöglichtdie Integration des Steuerschaltkreises in den externen Wandler. Sokönnen die Lichtdesigner mehr Lichtquellen auf der Leiterplattebefestigen oder die Größe der Vorrichtung und der Befestigungsplatteverringern.Die daraus resultierende geringere physikalische Größe derLED-Treiber hat erhebliche Auswirkungen auf das Geschäft derBeleuchtungsindustrie, da Lichtdesigner die Möglichkeit haben, dieGröße der Leuchten um 20 Prozent zu reduzieren, was die Transport-und Lagerkosten senkt. Da konventionelle LED-Treiber schwer undsperrig sind, werden sie in der Regel per Seefracht von denHerstellern in Asien an europäische und nordamerikanischeBeleuchtungshersteller versandt, wobei die Transportdauer bis zusechs Wochen beträgt. Die LED-Treiber der MicroDriver-Serie sind soklein und leicht, dass die Luftfracht praktikabel und wirtschaftlichist. Dies reduziert die Vorlaufzeit und optimiert die gesamteLieferkette.Die MicroDriver-Serie ist IP66-konform und besteht aus zehnModellen, ausgelegt für 8 bis 24 W in Versionen mit 120 Volt oder 230Volt, für LED-Baugruppen von 900 bis 2.400 Lumen. Die Treiber sindCE-geprüft, bieten einen flimmerfreien Betrieb für Phase-cut-Dimmerund sind konform mit California Title 24, sodass Lichtdesignerhöchsten Design-Anforderungen nachkommen können, darunter geringemFlimmern, einem hohen Leistungsfaktor, Class B EMI und 2 kVStoßspannung.Die LED-Treiber der MicroDriver-Serie sind ab sofort bei SeoulSemiconductor erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.seoulsemicon.com/en/product/Drivers/?sub=272&seq=1Über Seoul Semiconductor:Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt lichtemittierendeDioden (LED) für die Automobilbranche, für allgemeine Beleuchtung,Spezialbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung. Als viertgrößterLED-Hersteller weltweit hält Seoul Semiconductor mehr als 12.000Patente. Das Unternehmen bietet eine große Bandbreite anverschiedenen Technologien sowie eine hohe Produktionsrate voninnovativen LED-Produkten - wie etwa SunLike - LEDs der nächstenGeneration, die unter anderem die weltbeste Lichtqualität für HumanCentric Lighting Konzepte bietet und perfekt auf den Biorhythmus desMenschen abgestimmt ist. Wicop - eine gehäuselose LED ermöglicht einemarktführende Farb-gleichmäßigkeit, Kostenersparnis beim Einbau beigleichzeitig hoher Leuchtdichte sowie großer Freiheit beim Design.Die NanoDriver-Serie bietet den weltweit kleinsten24-Watt-LED-Treiber für Wechselstrom. Acrich, die weltweit erstedirekte Wechselstrom-LED, wurde schon 2005 entwickelt und beinhaltetsowohl alle Technologien für Wechselstrom in Verbindung mit LED - vonder Chip-, über die Modul- und Schaltkreisherstellung - als auch dieMulti-Junction-Technologie (MJT) - eine eigene LED-Familie mitgeringem Strom-verbrauch bei hoher Spannung. Und schließlich nPola,ein neues LED-Produkt auf der Basis der GaN-Substrattechnologie, miteiner zehnmal höheren Leistung als herkömmliche LEDs. UCD bildet einehohe Bildschirmfarbskala ab, die 90% des NTSC-Standards liefert.Weiterführende Informationen über Seoul Semiconductor erhalten Sieunter http://www.seoulsemicon.com.# MarkenzeichenWicop und Acrich sind Markenzeichen von Seoul Semiconductor Co.,Ltd.Pressekontakt:EuropaSeoul Semiconductor Europe GmbHAriane HeimTel: +49 (0)89 450 3690-0E-Mail: press.eu@seoulsemicon.comOriginal-Content von: Seoul Semiconductor Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell