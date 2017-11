Seoul Semiconductor erhält weltweit erste Zertifizierung für photobiologische Sicherheit seiner SunLike Natural Light LED (FOTO)

Ansan, Südkorea (ots) -Aufgrund der hohen Sicherheit der Lichtquelle erlangt SunLike diehöchste Eye Safety-Zertifizierungsstufe, die es für 25W COBs gibtNobelpreis für Wissenschaftler für die Erforschung des Biorhythmusrückt die Bedeutung von Licht für die menschliche Gesundheit in denVordergrund und sorgt für steigendes Interesse an SunLike-LEDsMit der SunLike-LED vermarktet Seoul Semiconductor dieTRI-R-Technologie von Toshiba Materials für verschiedeneBeleuchtungsanwendungenSeoul Semiconductor, weltweit führender Anbieter von LEDs(Zentrale: Ansan-si, Korea, CEO: Chung Hoon Lee, nachfolgend "SeoulSemiconductor" genannt), gab bekannt, dass seine SunLike-LEDs miteinem Lichtspektrum, das dem Sonnenlicht sehr nahe kommt, aufgrundihrer hohen Sicherheit die RG-1 Eye Safety-Zertifizierung erhaltenhaben.Die Eye Safety-Zertifizierung bewertet die Sicherheit einesBeleuchtungsprodukts gemäß der Analyse der LED-Wellenlängen. InEuropa ist die Eye Safety-Zertifizierung unerlässlich, denn hier hatdie Sicherheit von Beleuchtungsprodukten höchste Priorität. EineLichtquelle muss höher als RG-3 klassifiziert werden, da andernfallsdas Augenlicht bei direkter Bestrahlung durch die Lichtquelle Schadennehmen kann. Aus diesem Grund muss dann ein Warnschild am Endproduktangebracht werden.Bei der SunLike Natural Light LED, welche die Einstufung RG-1 beider Eye Safety-Zertifizierung erreicht, kommt die TRI-R-Technologievon Toshiba Materials (Zentrale: Yokohama, Kanagawa Prefecture, CEO:Aoki Kokumei) zum Einsatz. Eine sichere Lichtquelle wird alsRG-1klassifiziert, wenn selbst bei lebenslanger Bestrahlung durchdiese Lichtquelle keine biologische Gefahr besteht. Insbesondere dieEinstufung als RG-1 - zum ersten Mal für eine einzelne25-W-Lichtquelle, die häufig in der Industrie- und Wohnbeleuchtungeingesetzt wird - ist von immenser Bedeutung, denn sie stellt einenatürliche Lichtquelle mit höchster Sicherheit dar, die kommerziellgenutzt wird.Das Interesse an den Auswirkungen von Licht auf die menschlicheGesundheit ist enorm gestiegen, seitdem Professor Jeffrey C. Hall vonder Main University, Professor Michel Rosbash von der BrandeisUniversity und Professor Michael Young von der Rockefeller Universityof USA für ihre Erforschung des Zusammenhangs zwischen demBiorhythmus und der menschlichen Gesundheit mit dem Nobelpreis fürPhysiologie oder Medizin ausgezeichnet wurden. Deshalb steht die inder Eye Safety-Zertifizierung mit Stufe RG-1 klassifizierteSunLike-LED mit ihrem natürlichen Licht im Zentrum der Aufmerksamkeitund gilt als Lichtquelle der nächsten Generation.Außerdem weisen SunLike-LEDs nicht den Streulichteffekt auf, derbei den meisten anderen künstlichen Lichtquellen auftritt. Folglichwerden die Farben eines Objekts optimal wiedergegeben und seinedreidimensionale Wirkung bleibt erhalten. Dank dieser Eigenschaftendürfte SunLike in verschiedensten Anwendungsbereichen zum Einsatzkommen, nicht nur in Bereichen, die gesunde Beleuchtung erfordern,wie beispielsweise Wohnräume, Büros, Schulen, medizinischeEinrichtungen usw., sondern auch in gewerblichen Einrichtungen,Museen, Bekleidungsgeschäften, Kaufhäusern usw., in denen Farbe undTextur eines Objekts möglichst naturgetreu wiedergegeben werdenmüssen."Die Wirkung von Licht auf die menschliche Gesundheit wird insteigendem Maße untersucht, seitdem Wissenschaftler für ihreErforschung des Biorhythmus mit dem Nobelpreis für Physiologie oderMedizin ausgezeichnet wurden. Folglich stieg die Nachfrage nachSunLike seitens kommerzieller, industrieller und medizinischerEinrichtungen, aber auch bei Endkunden weltweit", sagte Dr. KibumNam, Leiter des R&D Center und Chief Technology Officer bei SeoulSemiconductor. "Mit unseren SunLike-LEDs leiten wir die Ära dergesunden Beleuchtung mit natürlichem Licht ein. Das Licht dieser LEDsist fast identisch mit dem Spektrum des Sonnenlichts, das Menschenseit Jahrtausenden genießen."* Was ist die TRI-R-Technologie?TRI-R ist ein eingetragenes Warenzeichen der Toshiba Material Co.,Ltd. LED-Beleuchtungsprodukte mit dieser Technologie erzeugen Lichtmit fast demselben Spektrum wie natürliches Sonnenlicht.* Was ist photobiologische Sicherheit?Der Begriff "photobiologische Sicherheit" oder "Eye Safety"bezieht sich auf eine internationale Norm, die die internationaleKommission als Standard für Beleuchtungsprodukte eingeführt hat (CIES 009:2002). Diese Norm legt den Standard für LED-Beleuchtung imHinblick auf den Schutz von Augen und Haut fest. Der entsprechendeStandard ist in der Richtlinie IEC/EN 62471 definiert. Seit LEDsweitgehend zur Beleuchtung eingesetzt werden, wurde die Beurteilungder mit blauem Licht verbundenen Risiken zum Bestandteil desFertigungsprozesses. Der Standard IEC/EN 62471 wurde am 1. September2009 als Norm für Leuchten und Beleuchtungssysteme mit LEDseingeführt.[Tabelle der Risikoklassifizierung]Risikogruppe RisikoKein Risiko (freie Gruppe) Kein photobiologisches RisikoRG 1 (geringes Risiko) Kein photobiologisches Risiko imnormalen AlltagslebenRG 2 (mittleres Risiko) Stellt keine Gefahr dar, verursachtjedoch Unbehagen aufgrund des hellenLichts oder der WärmeentwicklungRG 3 (hohes Risiko) Eine Gefahr besteht schon beikurzzeitiger oder flüchtigerBestrahlungÜber Seoul Semiconductor:Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt lichtemittierendeDioden (LED) für die Automobilbranche, für allgemeine Beleuchtung,Spezialbeleuchtung und Hintergrund-beleuchtung. Als viertgrößterLED-Hersteller weltweit hält Seoul Semiconductor mehr als 12.000Patente. Das Unternehmen bietet eine große Bandbreite anverschiedenen Technologien sowie eine hohe Produktionsrate voninnovativen LED-Produkten - wie etwa SunLike - LEDs der nächstenGeneration, die unter anderem die weltbeste Lichtqualität für HumanCentric Lighting Konzepte bietet und perfekt auf den Biorhythmus desMenschen abgestimmt ist. Wicop - eine gehäuselose LED ermöglicht einemarktführende Farb-gleichmäßigkeit, Kostenersparnis beim Einbau beigleichzeitig hoher Leuchtdichte sowie großer Freiheit beim Design.Die NanoDriver-Serie bietet den weltweit kleinsten24-Watt-LED-Treiber für Wechselstrom. Acrich, die weltweit erstedirekte Wechselstrom-LED, wurde schon 2005 entwickelt und beinhaltetsowohl alle Technologien für Wechselstrom in Verbindung mit LED - vonder Chip-, über die Modul- und Schaltkreisherstellung - als auch dieMulti-Junction-Technologie (MJT) - eine eigene LED-Familie mitgeringem Strom-verbrauch bei hoher Spannung. 