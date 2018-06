Seoul: Aussöhnung zwischen USA und Nordkorea kann Jahre dauern

SINGAPUR/SEOUL (dpa-AFX) - Das historische Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea kann nach Ansicht des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In nur der Beginn eines möglicherweise jahrelangen Prozesses der Aussöhnung sein.



Moon sprach am Montag bei einem Treffen mit seinen Beratern in Seoul von einer "tiefverwurzelten Feindschaft" zwischen beiden Ländern. Die Feindschaft sowie der Streit um das nordkoreanische Atomprogramm könnten nicht auf einen Schlag vollständig überwunden werden, wurde Moon von seinem Büro zitiert. "Selbst nachdem beide einen Dialog in Gang gesetzt haben, benötigen wir wahrscheinlich einen langen Prozess, der ein, zwei Jahr oder sogar länger in Anspruch nehmen wird."

Dennoch äußerte Moon die Erwartung, dass der Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un am Dienstag in Singapur erfolgreich sein werde. Trump habe seinen Willen demonstriert, den Konflikt mit Nordkorea zu beenden und einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel schaffen zu wollen. Kim habe auf der anderen Seite seine Bereitschaft zur atomaren Abrüstung durch "mutige, vorbereitende Maßnahmen" gezeigt, sagte Moon.

Moon hatte zuletzt beim Ringen um ein Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim die Rolle eines Vermittlers zwischen beiden Ländern gespielt. Moon hatte unter anderem Kim im April und Mai zu bilateralen Gipfeln an der innerkoreanischen Grenze getroffen. Die USA sind der wichtigste Verbündete Südkoreas, sie haben 28 500 Soldaten in dem Land stationiert./dg/DP/zb